Den gode historie

Foredragsaften i Dragør Rotary

Af Thomas Mose

Der var fyldt godt op i lokalet på Dragør Strandhotel, da både medlemmer af klubben og nysgerrige torsdag den 21. marts mødte op til fællesspisning og foredrag.

Aftenens tema var den gode historie. Og dem var der mange af – både omkring bordene ved spisningen og fra arrangementets hovedtaler Anja Klemp Vilgaard, der er indehaver og stifter af kommunikationsbureauet »Get Ajour«, som er specialister i den gode historie og strategisk storytelling for virksomheder.

Bent Christensen til aftenens 3 minutter. Foto: Thomas Mose.

Vandkantslotteri

Inden Anja Klemp Vilgaard begyndte sit foredrag, fik Bent Christensen, der er medlem af Rotary Dragør, ordet.

3 minutter er en fast tradition på Rotary-møder i Danmark, hvor et medlem får mulighed for at tale om, der der ligger medlemmet på sinde.

Bent Christensen havde haft fat i lommeregneren og regnet på chancen for den fantastiske milliongevinst i lotto og risikoen for at netop hans hus, der ligger på Engstien i kote 2,2, bliver oversvømmet i en stormflod.

Bent Christensen kunne fortælle, at den statiske chancen for at vinde i lotto er ganske lille. Rent faktisk skal der spilles 8.347.680 rækker for at være sikker på de syv rigtige.

»Derfor spiller jeg ikke lotto,« konstaterede taleren.

Bent Christensen fortsatte med at fortælle om det spil, han ikke kan melde sig ud af – nemlig »vandkantslotteriet« – hvor man kan vinde en grund med vandudsigt.

Som bekendt ligger Engstien et stykke vej fra kysten, men Bent Christensen mener, at hans grund en gang tidligere har ligget i vandkanten. Det var ved den store stormflod i november 1872.

Han konstaterer gennem modeller for vandstanden, at hans risiko for at få en vandkantsgrund i dag svarer til en såkaldt 20-årshændelse. Han pointerede dog, at det ikke betyder, at han er sikker i 20 år – men at det sandsynligvis vil ske en gang i løbet af de 20 år. Risikoen for, at det sker, er, fortalte Bent Christensen, 1.140 gange så stor som at vinde i lotto.

»Når det sker, vil 5.200 bygninger i kommunen allerede være oversvømmet,« fortalte Bent Christensen.

Selv med de sikreste diger, der har været på tale, og som sikrer mod en 10.000-årshændelse, viser Bent Christensens beregninger, at risikoen for vandkantsgrunden alligevel er 2,28 gange højere end chancen for syv rigtige i lotto, mens han ved sikring mod 100-årshændelser, som er det, kommunalbestyrelsen har vedtaget, har 228 gange større risiko for vandkantsgrunden end den store lottogevinst.

Historiefortælling for erhvervslivet

Aftenens hovedtaler Anja Klemp Vilgaard begyndte sit inspirerende foredrag om kraften i strategisk historiefortælling med at fortælle sin egen historie, og hvordan hun med en fortid som journalist og redaktør skabte virksomheden »Get Ajour«.

I foredraget belyste Anja Klemp Vilgaard med spændende og levende beretninger, hvordan historier har magten til at forme vores forståelse af verden, flytte os følelsesmæssigt – og endda påvirke vores beslutninger og handlinger.

Anja Klemp Vilgaard fortæller levende om strategisk historiefortælling. Foto: Thomas Mose.

Fortællingens kerne

Anja Klemp Vilgaard redegjorde for, hvordan man som et menneske er indrettet til at forstå og navigere i verden gennem historier. Hjernen er designet til at se verden som en række narrative sekvenser, hvor alle historier, man støder på, filtreres gennem en »rygsæk« af tidligere erfaringer og oplevelser. Dette betyder, at virksomheder, der formår at menneskeliggøre deres brand ved at dele deres unikke historier, opfattes som mere troværdige og relaterbare.

Hun fremhævede mennesket som historiefortællingens kerne. Det er de menneskelige historier bag tallene, der skaber forbindelse og opmærksomhed, og i sidste ende kan de følelsesmæssige fortællinger føre til handling – og i sidste ende blive positive for virksomhedernes bundlinje.

Tilgangen med historiefortællingen i erhvervslivet involverer en dyb forståelse for, at historier aktiverer vores sanser og skaber levende billeder i vores sind, forklarede Anja Klemp Vilgaard. Hun opridsede videnskablige undersøgelser, der med scanninger viser, hvad der sker i vores hjerner.

Personlig vinkel

Anja Klemp Vilgaard pointerede vigtigheden af, at der er et »hvorfor« bag historierne. Det handler ikke kun om, hvad vi gør, men hvorfor vi gør det.

Der blev vist eksempler på – og fortalt historier om – hvordan virksomhedsledere kan skabe meget større fokus på deres budskab ved at dele deres personlige oplevelser og historier.

Anja Klemp Vilgaard mener, at en virksomheds kernefortælling ikke er noget, der kan opfindes; det er noget, der skal opdages gennem grundig analyse, og det er først, når den sande kernefortælling er fundet, at det egentlige arbejde begynder.

Fra lovestorm til shitstorm

Historiefortællingens kraft er dog ikke magisk, og den skal bruges med omhu, advarede Anja Klemp Vilgaard.

Hun forklarede, at en »lovestorm« hurtigt kan vende til en »shitstorm«, hvis ikke man fortæller sandheden. Uægte historier kan hurtigt blive afsløret og skade mere, end de gavner. Samtidig kan det at tage stilling gøre virksomheden upopulær blandt nogle, mens man kan blive populær andre steder.

Fremtidens konkurrence i erhvervslivet vil ifølge Anja Klemp Vilgaard ikke blot være om produkter eller tjenester, men om de historier, der kan fortælles.

LEGO blev i foredraget fremhævet som en af pionererne i Danmark med hensyn til at integrere historiefortælling i deres brand. De har bl.a. produceret en video om virksomhedens historie. Deres eksempel er siden hen blevet efterfulgt af andre store virksomheder som Mærsk og Carlsberg.

Foredragsholderen fremhævede for tilhørerne, at i en verden, hvor alle stræber efter at fortælle deres version af »den gode historie«, er det dem, der taler sandt og fra hjertet, der vil skille sig ud.