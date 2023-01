Dragør Borgerforening

Nytårskur og gule ærter

Dragør Borgerforening afholdt mandag den 16. januar nytårskur. Det blev en ganske særlig festlig aften, hvor Claus Ehlers, idet han i december måned havde rundet de 80 år, indledningsvis blev fejret med tale og vin.

Der var også en »90-års-fødselsdag« på programmet. Det var ikke fejring af et medlem, men visning af det klassiske tv-program, som mange kender fra nytårsaften.

Der blev hygget med champagne og chokolade, og aftenen bød også på et velkommen til borgerforeningens nye lejere, Linea og Lars Olsen, som præsenterede sig og kort fortalte de godt 50 glade og feststemte medlemmer, som var mødt op, om deres mange nye planer.

I borgerforeningen ser man nu frem til det nye samarbejde med værtsparret.

Gule ærter

Mandag den 30. januar er det blevet tid til gule ærter. Her vil det nye værtspar sørge for maden – men ellers er der ikke lavet for meget om på traditionerne – der serveres nemlig stadig pandekager til dessert.

Deltagergerbyr – tilmelding påkrævet. Se mere på side 2.