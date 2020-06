Nyt fra Dragør Tennis:

Dragør Cup

Masser af hjemmebaneguld

Dragør Tennis havde i weekenden besøg af mere end 70 juniorspillere fra hele Sjælland. De var kommet til byen for at spille den årlige Dragør Cup, men trods det store besøgstal det var klubbens egne spillere, der tog guldet i fem ud af turneringens otte rækker. Det vidner om, hvor mange gode juniorspillere Dragør Tennis råder over i disse år.

I klubhuset holdt turneringsledelsen styr på resultater og kampprogram, mens forældre og andre tilskuere fyldte godt mellem banerne. De første kampe gik i gang allerede fredag, og den sidste matchbold blev først spillet søndag aften.

Der var kampe i aldersgrupperne U/10, U/12, U/14 og U/16. I U/10 spillede man kønsneutralt, men man havde til gengæld lavet to turneringer for at få plads til de mange tilmeldte. I de øvrige aldersgrupper var spillerne delt i drenge og piger. Der var altså otte guldmedaljer at spille om, og fem af dem står nu hos spillere fra hjemmebaneklubben.

Der bliver gjort en stor indsats for juniorarbejdet i Dragør Tennis i øjeblikket. Både klubbens frivillige og cheftræner Søren Bächlund arbejder hårdt for afdelingen, og det kan ses på resultaterne.

Madeleine Dehn Christoffersen i aktion til Drag­ør Cup.

I U/10-turneringen tog Madeleine Dehn Christoffersen den ene guldmedalje efter en nervepirrende sidste kamp, hvor der skulle vindes stort i partier for at sikre førstepladsen. Heldigvis er »Maddie« på trods af sin alder en erfaren turneringspiller. Hun holdt hovedet koldt og vandt den afgørende kamp 4–0.

I den anden U/10-turnering spillede Louie Waldemar Jessen sig til en sikker sejr med kun to tabte partier i fem kampe. Louie skiftede i vinter fra Sundby til Dragør Tennis, hvor han helt sikkert har en fremtid som en stærk spiller.

I U/12-rækken tog Dragør Tennis ligeledes begge guldmedaljer. Sebastian Lauritsen vandt i en flot finale imod turneringens førstseede spiller. Det er Sebastians tredje guldmedalje i år. De to andre blev vundet i turneringer i Vallensbæk og Herlev.

Mira Tresor Benita Yeo var førstseedet i pigernes U/12-række, og hun tog da også guldet hjem til Dragør i sikker stil. Selvom Mira er U/12-er spiller hun til daglig holdkampe med de lidt ældre spillere på et af klubbens U/14-hold.

I U/14-rækken tog Gustav Blok Clevin førstepladsen og fik derved medalje med hjem fra Dragør Cup for andet år i træk. Sidste år vandt han nemlig som U/12-spiller en sølvmedalje.