Rasmus Ladefoged kan indtage pladsen som vinder øverst på podiet. Chayenn Richardt (tv.) får sølv, mens der er bronzemedaljer til Raffaele Salvatore og Adrian Pedersen (th.).

Dragør-fægter vinder guld

Lørdag den 11. og søndag den 12. november blev en stor weekend for det unge fægtetalent Rasmus Ladefoged fra Dragør. Blandt landets bedste fægtere vandt han nemlig både individuelt og for hold guldmedaljer ved danmarksmesterskaberne i fægtning for U/17 og U/20, der blev afholdt i Kalundborg.

De bedste fægtere fra hele landet var her samlet i nervepirrende kampe om at gå videre til finalen.

Konkurrencen var intens allerede fra begyndelsen, men Rasmus Ladefoged fik navigeret sig rent igennem den indledende runde. Han kvalificerede sig til finalen, hvor han skulle kæmpe mod Chayenn Richardt. Det var et spændende opgør, som Rasmus Ladefoged vandt og derfor nu kan kalde sig danmarksmester.

Det 16-årige fægtetalent, Rasmus Ladefoged, vinder DM-guld både individuelt og for hold.

Kvalifikationsstævne

Rasmus Ladefogeds sejr ved danmarksmesterskaberne er et skridt på vejen til europa- og verdensmesterskaberne, der afholdes i 2024.

I næste måned deltager Rasmus Ladefoged i Copenhagen Cadet Circuit i Gentofte Hallen. Blandt de mere end 400 fægtere, der her skal dyste om individuelle point til europacuppen for kadetfægtere, vil mange af dem være anset som nogle af verdens bedste ungdomsfægtere.

Talent med passion

Fægtning er en sport, der kræver mental styrke, hurtighed og strategisk tænkning. At komme til toppen af denne konkurrenceprægede sport kræver disciplin, vedholdenhed, fleksibilitet og års dedikation af hårdt arbejde.

Den 16-årige Rasmus Ladefoged har altid haft en passion for fægtning. Han begyndte i en tidlig alder og har formået at undgå de udfordringer, der gerne opstår som topatlet, og er således år efter år trådt op ad rangstigen.