Dragør Kulturnat vender tilbage

I 2020 måtte eventet Drag-ør Kulturnat i lighed med så mange andre arrangementer aflyses på grund af corona-epidemien – men på fredag den 10. september vender det store arrangement stærkt tilbage. Og i år er der tilmed også planlagt enkelte aktiviteter lørdag formiddag.

Kulturnattens udvalg af tilbud på hvad, meteorologerne i skrivende stund stiller i udsigt, bliver en meget smuk septemberaften spænder vidt; alt fra kulturelle oplevelser på museer, biblioteker og gallerier med mere til sport, velvære, debat, gode tilbud samt godt til både ganen og maven ... og dertil aktiviteter i både Dragør og Store Magleby.

Har man lyst til at få rørt sig, så er der både mulighed for at opleve fægtning på Badstuevælen, rugby på skaterbanen, Færgevej 12, en lang række vandsportsaktiviteter ved Det Maritime Hus, hvor Dragør Ungdomsskole ud over motorbåd, kano, waterballs med mere også giver mulighed for at prøve sumobrydning og klatrevæg på landjorden – og lørdag formiddag kan man i Hollænderhallen prøve at spille badminton.

Dragør Bio holder åbent hus, hvor man ud over selve biografen kan se optagelser fra Dragør Revy gennem årene. Og på Kirkevej 9 giver Dragør Musik- og Kulturskole et par minikoncerter først på aftenen.

Museerne har mange tilbud i anledning af kulturnatten. Både Mølsteds Atelier på Doktor Dichs Plads 1 og lodsmuseet holder ekstraordinært åbent, og på Amagermuseet i Store Magleby har man et stort program med en lang række aktiviteter.

En række af byens forretninger har ekstraordinært længe åbent fredag aften, og mange steder er der både tilbud, en hyggelig snak – og ofte lidt vådt og tørt på programmet, som blandt andet byder på fredagsbar, mulighed for at få ordnet sine gamle briller, kagehistorier og meget mere.

Hos Galleri Fuhs & Kikkenborg på Rønne Alle 25 og i Kunst Republikken, Færgevej 9, kan man få en kunstoplevelse – og på værftsgrunden er der mulighed for en snak med den gruppe, som arbejder på at få skabt et kulturhus på grunden. Man kan også møde kandidater til det kommende kommunalvalg på Neels Torv.

Dragør Fort slår dørene op til åbent hus, og ud over historiske oplevelser i de gamle gange er der smagsprøver på både vin og rom. På fortets tømmerflåde har GuZen ikke bare åbent hus, men også åbent »Guz«, som gæster i alle aldre kan prøve i dagens anledning.

Der er en spændende byvandring om Gestapos sidste aktion i Drag-ør under 2. verdenskrig, og Dragør Bibliotekerne har åbent både i Hollænderhallen og på Vestgrønningen. Begge steder er der mange aktiviteter, mens man på Vestgrønningen også kan gå på opdagelse – endda også »bag kullisserne«, som det udtrykkes.

Historisk Arkiv Dragør har tilbud om en række aktiviteter, blandt andet præsenteres en helt ny udstilling med mange amagermalerier.

I Store Magleby er der åbent hus på brandstationen, hvor gæsterne blandt andet kan opleve både køretøjer, udstyr og selve stationen. Og lørdag formiddag kan man i Store Magleby Kirke følge med i oppyntningen til søndagens store høstgudstjeneste.

Fælles for alle aktiviteterne er, at der er gratis adgang – og man kan se meget mere om de mange oplevelser på side 7 i denne uges avis – samt på www.dragoerkulturnat.dk – hvor tid og sted for samtlige aktiviteter er oplyst.