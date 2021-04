Dragør Marked aflyst

Dragør Markeds bestyrelse har måttet træffe den tunge beslutning og aflyse det lokale marked for andet år i træk.

Beslutningen om at aflyse var slet ikke let at komme frem til. Bestyrelsen for markedet havde nemlig til det sidste håbet på at kunne gennemføre i år, men efter regeringens rådgivende ekspertudvalg gav deres anbefaling om de vilkår, der efter deres mening ville kunne gå an, for afholdelse af blandt andet markeder i sommerperioden – og da regeringen på forhånd havde meldt ud, at de ikke ville afvige væsentligt fra ekspertgruppens anbefalinger, måtte bestyrelsen erkende, at det på denne baggrund ikke ville være muligt at afholde et marked af Dragør Markeds størrelse.

»Det gør os ondt for alle de klubber, der igen mister en økonomisk indsprøjtning, for kræmmerne – både de private og professionelle – og vores leverandører,« lyder udmeldingen fra Bente Baeré, der som medlem af markedsudvalget også fortæller, at arrangørerne af Drag-ør Marked vil komme til at savne sine trofaste besøgende, som i 21 år har støttet op om markedet og sammen med kræmmerne har gjort Dragør Marked til, det hun kalder, et af landets bedste.