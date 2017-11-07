Hjem
Avisarkiv
Avisarkiv 2017
Avisarkiv 2017 | Første halvår
Avisarkiv 2017 | Andet halvår
Avisarkiv 2016
Avisarkiv 2015
Avisarkiv 2014
Avisarkiv 2013
Avisarkiv 2012
Avisarkiv 2011
Avisarkiv 2010
Avisarkiv 2009
Annoncør
Deadline
Kontakt
Nyhedsarkiv
Folketingsvalg 2015
Hjem
Avisarkiv
Avisarkiv 2017
Avisarkiv 2017 | Første halvår
Avisarkiv 2017 | Andet halvår
Avisarkiv 2016
Avisarkiv 2015
Avisarkiv 2014
Avisarkiv 2013
Avisarkiv 2012
Avisarkiv 2011
Avisarkiv 2010
Avisarkiv 2009
Annoncør
Deadline
Kontakt
Nyhedsarkiv
Folketingsvalg 2015
Dragør Nyt nr. 45
Tweet
Dragør Nyt
Søndre Tangvej 22
2791 Dragør
32 53 08 67
redaktion@dragoer-nyt.dk
Kontortid:
Kl. 9–16 mandag, torsdag og fredag
Kl. 9–13 tirsdag og onsdag
Lørdag lukket
Udgivere og ansvarshavende redaktører
Lene Rybner Jensen og Helle Rybner
Journalist
Birgit Buddegård
birgitb@tdcadsl.dk
Fotograf
Dirch Jansen
Kirkevej 129
2791 Dragør
32 53 00 37
dirchjansen@gmail.com
Sats og repro
Starco Grafisk
Søndre Tangvej 22
2791 Dragør
32 53 19 99
avisen@starco.dk
Offsettryk
OTM Avistryk
Ikast
Denne hjemmeside bruger cookies for at optimere din bruger oplevelse.
Accepter
Hvad kan du gøre?
Læs mere ...
Privatlivs- og Cookiepolitik