Dragør Revyen melder klar til start

Snart bliver scenetæppet fundet frem, kostumerne støvet af og rekvisitterne pudset.

Dragør Revyen melder klar til start efter et halvt års hårdt arbejde med at finde de helt rigtige skuespillere, kapel-mester og frivillige.

Mandag aften var der kickoff-møde for revyen, der traditionen tro holdes på Dragør Fort, hvor en gruppe revyentusiaster mødtes for igen at puste liv i Dragørs revytradition, der går næsten 100 år tilbage.

Til oktober åbnes dørene for publikum – men inden da venter et stort arbejde med at skrive og øve tekster, bygge scene og teknik op, sy kostumer og meget mere.

De fremmødte var dog ved godt mod og ser frem til et godt forløb.