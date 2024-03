Dragør Revyen vender tilbage til efteråret

Tirsdag den 20. februar, blev der i Dragør Revyen afholdt opstartsmøde for årets revyforestilling. Både nye og gamle frivillige mødtes her for at planlægge årets revy, som er fastsat til at foregå til oktober.

»Jeg er glad for at se, at der fortsat er opbakning til Dragør Revyen. Vi er stolte af at kunne videreføre den næsten 100 år lange tradition med revy i Dragør,« siger revyforeningens formand Susanne Grønbech.

Et hit med nyt format

I Dragør Revyen i 2023 blev revyen afholdt i et helt nyt format, hvor publikum sad inde i Dragør Fortets restaurant og blev underholdt.

Det var en ændring, som revyen kun har fået positive tilbagemeldinger på, fortæller Susanne Grønbech – og tilføjer, at revyen fortsætter i det nye format i årets revy.

Early Bird-rabat

Selvom revyen først spiller til efteråret, har revyforeningen store planer om at starte tidligt op, så man, med formandens ord, kan skabe de bedste betingelser for en god revy.

Den tidlige opstart får også betydning for billetsalget. Her vil revyen nemlig allerede før sommerferien åbne op for salget – og det ovenikøbet med en lille rabat til dem, der køber billetten i god tid.

Brug for flere frivillige

Selvom der allerede er godt gang i forberedelserne til årets revy, kan foreningen altid bruge flere frivillige, understreger Susanne Grønbech.

Skulle man have lyst til at være med i revyen, kan man kontakte formanden for revyforeningen via e-mailadressen sl@groenbech.com