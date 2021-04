Dragør Revyen

Nyt hold til næste revy søges

Det er en god gammel tradition at opsætte en amatørrevy, som kan tage kærligt gas på tidsånden, livets gang og dem, som stikker snuden frem.

Om fire år kan revyen i Dragør fejre 100-årsjubilæum, og revyforeningens bestyrelse håber, det i år ud over skuespillere og hjælpere også vil være muligt at finde en pianist, som vil være med til at sætte musik til revyopsætningerne frem mod jubilæet.

»Vi trænger til noget at grine af,« siger revyforeningens formand, Susanne Lindø Grønbech. Derfor sigter revyforeningen da også imod snarest at sætte den næste forestilling op.

Alle interesserede, mulige pianister, skuespillere, tekstforfattere, sceneteknikere, syersker samt handymænd og -kvinder, der kunne have lyst til at være med, opfordres til at møde op på Dragør Fort torsdag den 27. maj, hvor der, efter en kort generalforsamling kl. 19, kl. 19.15 vil være opstartsmøde om projektet.

Skulle man sidde med en lyst til at være med til at lave revy, men er forhindret i at møde op den 27. maj, kan man alternativt ringe til Susanne Lindø Grønbech på telefonnummer 40 33 05 55 eller e-maile til sl@groenbech.com