Dragør-student vinder fornem uddannelsespris

Christian Sander Wulff Granzow fra Dragør dimitterede onsdag den 23. juni fra EUX-gymnasiet Niels Brock i København med en sjælden udmærkelse på eksamensbeviset.

I år dimitterede knap 1.200 studenter fra Niels Brocks fem gymnasier i København, og ud af dette rekordstore antal blev 15 af studenter hædret for at have ydet en ekstraordinær indsats gennem studietiden. En af disse er Christian Sander Wulff Granzow, der sammen med sin gruppemakker, Ditlev Schou Kromphardt, modtog Dansk Erhvervs Talentpris 2021.