Dragørkruset – støt det lokale erhvervsliv

En gruppe frivillige står bag et initiativ, der skal støtte Dragørs erhvervsliv under coronakrisen. Dragørkruset skal minde om at handle lokalt

Af Birgit Buddegård

Hver gang man bruger Dragørkruset – om det er til at drikke af, eller det står på skrivebordet med blyanter i eller blot til pynt – bliver man mindet om, at det er vigtigt at handle lokalt. Det er budskabet fra Malin Lindeblad Kadijevic, der sammen med Ragnhild Modigh Hansen kom på idéen med et krus som støtte for Dragørs erhvervsliv her under coronakrisen.

Malin Lindeblad Kadijevic, der blandt meget andet er forfatter til bøgerne om Sally & Charlie, fortæller, at fra den ene dag til den anden betød coronakrisen, at alt planlagt markedsføring gik i stå.

Ragnhild Modigh Hansen havde ti dage forinden lige åbnet Dragør Optik, da hun måtte lukke igen.

I sådan en situation kan man vælge at græde eller finde på noget at foretage sig, lyder det fra Malin Lindeblad Kadijevic – og de to damer valgte det sidste og fandt på Dragør-kruset for at sætte gang i noget, der kunne være godt for Dragør.

To andre, ligeledes frivillige, er kommet til – Lennart Løfberg og Gunilla Linzander – så nu er de fire, der laver benarbejdet, som Malin Lindeblad Kadijevic siger.

Gæs og corona

Dragørkruset bliver solgt online og i mange af Dragørs forretninger, og overskuddet for hvert solgt krus bliver lavet om til et gavekort, som kan bruges hos de lokale erhvervsdrivende, der bakker op om konkurrencen.

Og alle erhvervsdrivende er velkomne, siger Malin Lindeblad Kadijevic og understreger, at Dragørkruset sælges frem til 31. august i år – og at de bliver ved med at udlodde gavekort, indtil hele overskuddet fra krusene er brugt.

På Dragørkrusets facebookside kan man se hvilke virksomheder, der er med – og der kommer hele tiden flere, efterhånden som samfundet åbner mere og mere, fortæller Malin Lindeblad Kadijevic. Her kan de forskellige erhvervsdrivende også lægge sjove og stemningsfulde fotos op og på den måde bruge Dragørkruset i deres markedsføring.

Og Dragørs borgere har taget idéen til sig – salget af kruset går rigtig godt, og der bliver udloddet mange gavekort, fremgår det af facebooksiden.

I Dragør står vi sammen – hver for sig, kan man læse på Dragørkrusets facebookside, der også har en illustration af gæs og coronavirus. For det er vigtigt, der også er et lokalt handelsliv på den anden side af krisen, er signalet med Dragørkruset.

Yderligere information på: www.sallyogcharlie.dk samt på facebookgruppen Dragør-kruset. Her kan man også finde konkurrencebetingelserne og købe kruset.