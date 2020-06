Dragørs restaurationsliv i gang igen

Der er atter liv i Dragørs gader og på havnen efter det blev tilladt for Danmarks restauranter og caféer at holde åbent igen. Og da forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 til 50 personer er det igen muligt at holde selskaber – endda til efter midnat

Af Birgit Buddegård

Det har været – og er fortsat – en svær tid for restaurationsbranchen, der har mistet store indtægter under nedlukningen. Og selv om det umiddelbart ser ud som om, der er godt fyldt rundt omkring, kan det ikke modsvare tabet under nedlukningen, lyder det fra flere af Drag-ørs restauratører.

Restauratørerne glæder sig generelt over, at der nu er lukket mere op, og ligeledes over, at mange selskaber nu kan gennemføres i sommeren og efteråret – men de selskaber, der skulle have været afholdt under nedlukningen kommer ikke igen – og hvis de, som for eksempel konfirmationerne, har kunnet rykkes – sker det jo til datoer i efteråret, hvor andre selskaber kunne være afholdt.

Og mange af Dragørs restauranter skal tjene godt i sommerhalvåret for at kunne have råd til at holde åbent i vintersæsonen.

Men alle er positive og glæder sig til at tage godt imod gæsterne. Håbet er en god sommer med turister – ikke mindst fra det øvrige Danmark – og at de lokale fortsat vil bakke op og bruge Dragørs restaurationer og caféer.

Atter gang i selskabslivet

På Dragør Strandhotel er man meget glade for, at man nu må holde private selskaber for op til 50 personer, fortæller Philip Helgstrand, der også glæder sig over, at private fester må vare til efter klokken 24. Philip Helgstrand oplyser også, at de har fået bekræftet bestillinger på selskaber i juli og august, så selskabssæsonen er i gang igen.

Dragør Strandhotel har fjernet borde i restauranten, så der er mere afstand mellem de resterende borde, og der, hvor det ikke kan lade sig gøre – for eksempel i sofa-grupperne – er der mærket af, så man ikke kommer til at sidde for tæt. Og så er der håndsprit på alle borde.

Også udendørsserveringen er i gang, og gæsterne sætter pris på igen at kunne nyde mad og drikke udendørs, siger Philip Helgstrand.

Charlotte Gravenhorst fra Restaurant Beghuset siger, at der er godt gang i a la carte-restauranten, og at de nye regler for antal deltagere – og fester, der kan afholdes efter midnat – hjælper meget, men erkender også, at det er hårdt for alle.

Usikkerhed en faktor

Mange selskaber – også bryllupper – der skulle have været afholdt i august er udskudt til næste år, fordi folk ikke har turde vente på udmeldinger om regler for sammenkomster. Mange har jo familie og venner i udlandet, hvis deltagelse man heller ikke kender muligheden for endnu – og den usikkerhed gør, de foretrækker at vente.

Men vi er glade, og det hele skal nok gå, lyder det fra Charlotte Gravenhorst, der også kan fortælle, at Beghuset skal lægge hus til en del konfirmationer i efteråret.

Personligt har restauratørparret også mærket coronakrisen og nedlukningen – for i år er det 30 år siden, Charlotte og Kim Gravenhorst overtog Beghuset. Men fejringen er udskudt – til gengæld serveres onsdag, torsdag, fredag og lørdag en særlig jubilæumsmenu – og om onsdagen, som er den ugedag, parret åbnede dørene første gang, endda med et glas Pol Roger til velkomst.

Sankthans i nymalede omgivelser

Steen Johnsen fra Kongelundskroen fortæller, at den første tid efter restaurationerne måtte genåbne, var der mange frokostgæster.

Kroen er nymalet, og pergolaen står som altid på denne årstid meget smukt. Steen Johnsen håber på, der vil komme mange gæster til sankthans, hvor man lægger sig i selen for at give deltagerne en særlig oplevelse.

Kroejeren lægger ikke skjul på, det har været en svær tid, men han ser positivt på, at man nu må samles 50 personer til over midnat. Og kroen har mange selskabsbestillinger lidt længere hen på sommeren. Han understreger, at der er styr på alle myndighedernes retningslinjer blandt andet med sprit på alle borde, så det er trygt at nyde et måltid i de dejlige omgivelser, som Kongelundskroen ligger i.

Café Sylten har også slået dørene op igen og er glade for, at man igen kan holde større selskaber.

Den store brunch, som Café Sylten er kendt for, serveres på grund af covid-19 dog kun for selskaber, fortæller Lene Fjelking, der sammen med sin mand, Lars Skovhøj, driver caféen. Men alle er velkomne inden for til frokost eller middag, hvor caféen har et righoldigt menukort.

Caféen har bestillinger på konfirmationer til efteråret, men i modsætning til de aflysninger, der lå over en stor del af maj, vil alle nu have samme dato, siger Lene Fjelking.

Og selvom hun er optimistisk, lægger hun ikke skjul på, at det har været en svær tid – caféen er jo sæsonbetonet, hvor især forår og sommer er der, der er flest gæster.

Arkivfoto: HAS

Musik til maden

Café Espersen har desværre ikke glæde af den yderlige åbning til 50 personer – der er ikke kvadratmeter nok til, at der må være så mange, fortæller Brian Espersen. Men restauranten holder åbent for gæster med både frokost- og middagsretter.

Café Espersen har også planer om at fastholde sin tradition med god musik – retningslinjerne p.t. betyder dog, at gæsterne ikke må synge med eller danse.

Brian Espersen, der længe har haft til hensigt at flytte caféen længere ud på havneområdet, kan fortælle, at der er sat gang i byggeplanerne igen, og han håber, at byggeriet kan påbegyndes med start i sensommeren i år.

På Dragør Badehotel er man også glade for, at man må forsamles og kan holde private fester til efter midnat, fortæller Ingela Andersson. Hun siger videre, at Dragør Badehotel har en hel del selskaber booket og allerede har afholdt minikonferencer og fødselsdage.

Fra fredag den 26. juni åbner restauranten fuldt ud med overholdelse af alle retningslinjer fra myndighederne, men man planlægger at fortsætte med takeaway, som man så i øvrigt også vil kunne tage med ind og nyde på badehotellet.

Midsommerfester

Fredag den 19. juni afholder Dragør Badehotel for første gang svensk midsommer med midsommerstang (på dansk kendt som majstang) og med harmonikamusik og svenske sange. Der er mange svenskere bosat i Dragør, og arrangementet er allerede udsolgt med flere på venteliste. Også sankthansaften er der arrangement på badehotellet.

På hotelsiden har Dragør Badehotel allerede fået en del bookninger – svenskerne må jo blive på den anden side af Øresund, siger Ingela Andersson med et skævt smil, men en del danskere, som vil holde ferie i Danmark har valgt Dragør – og også nordmænd har ringet og spurgt om overnatningsmuligheder. De skal dog med de gældende regler booke for minimum seks nætter i Danmark i alt.

På Dragør Fort oplyser Torben Bødtker, at der er bookninger på selskaber fra sensommeren og frem. Og på fortet arrangerer man som et af de få steder sankthansbål tirsdag den 23. juni – om end forholdene, herunder hvad tid det kan tændes, ikke ligger helt fast endnu. Fortet tilbyder for tiden street-food – burgere, thaimad, is og kaffe – både som take-away og til at nyde på stedet.

Fortet driver også hotelvirksomhed, og der er begyndt at komme bookninger igen, fortæller Torben Bødtker. I forbindelse med særreglerne om overnatninger har man sommeren over tilbud med leje af et værelse for syv dage til en attraktiv pris – både for udenlandske og selvfølgelig også danske turister.

Per Helgstrand, der driver Dragør Hotel & Ferieudlejning, oplyser, at de i løbet af corona-krisen har modtaget 200 afbestillinger til denne sommer. Der er i alt otte lejligheder, som normalt bebos af turister i gennemsnitlig tre dage, så det bliver jo normalt til mange besøgende. »Der kommer næppe mange turister i sommer, så vi har valgt at tage langtidslejere ind for det meste af sommeren, for eksempel folk, der har solgt deres hus og venter på at komme ind i det nye. Men det giver jo ikke samme omsætning som en normal turistsæson,« konkluderer Per Helgstrand.

Dragørs mange muligheder

En lang række caféer og restauranter – heriblandt Hallöy Café, Fru Munk, RE Cucina, Drag-ør Sejlklub, Café Blink og Café Havslapning – holder igen åbent som normalt – og også Dragør Røgeri på havnen har åbent for udendørs servering. Hos Dragør Vinhandel kan man nyde et glas vin udenfor.

Også byens iskiosker holder åbent som vanligt.

Arkivfoto: HAS

På grund af covid-19-situationen har kommunen besluttet at give byens restaurationer og caféer bedre muligheder for udeservering på offentlig vejareal – med henblik på bedre at kunne skabe afstand imellem gæsterne. Tilladelsen for disse udeserveringer er gældende for sommeren 2020 med udløb den 31. oktober i år.