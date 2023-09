Dramatisk historieløb

80-året for jødernes flugt

Vinden susede i mastetoppene og rev i den grønne presenning på dækket. Under den lå adskillige skoleelever musestille og gemte sig for en mand i tysk militæruniform med et gevær over skulderen.

En hel skoleklasse lå klemt sammen under dækket, under presenninger og under vinduet i styrehuset. De lå der kun nogle minutter, mens de sendte tanker til de jøder, der under anden verdenskrig kunne ligge skjult i båden i op mod seks timer, før alle var kommet om bord, og kysten var klar.

Fiskekutteren, som eleverne her fik nærmere bekendtskab med, er den samme, som sejlede mange danske jøder til Sverige under krigen. Det gjorde historieformidlingen ekstra virkelighedsnær at vide, at de havde ligget i det samme mørke og kigget på de samme knaster i træværket, fortæller eleverne, som til gengæld oplyser, at de havde svært ved at forestille sig, hvordan jøderne havde kunnet klare at ligge dernede i så mange timer.

Jødernes flugt

Samme morgen havde eleverne været til et oplæg hos historiker Christian Aagaard fra Museum Amager.

Han havde fortalt dem om jødernes flugt, der fandt sted i efteråret for præcis 80 år siden.

I netop den anledning foregik det årlige historieløb på havnen i jødernes fodspor. Her skulle samtlige udskolingsklasser gennem et posteløb lære om de begivenheder, der havde fundet sted i Dragør. Eleverne skulle forestille sig at være jøder, der skulle flygte til Sverige.

Godt fællesskab

Efter det historiske oplæg fik alle elever udleveret identitetskort, som de skulle lære udenad, og de fik udleveret rationeringsmærker, som skulle bruges som betaling for overfarten.