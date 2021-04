Nyt fra Dragør Boldklub:

Dramatisk sæsonåbning

DB–FC Udfordringen 2–1

Det blev en meget dramatisk kamp, da Dragør Boldklub (DB), med den nye (tidligere) cheftræner Lars Albrecht Jensen, åbnede forårssæsonen hjemme mod FC Udfordringen (FCU).

Det blev en rigtig premierekamp, hvor DB fra start af satte sig på kampen – dog uden at få udbytte af det store boldovertag.

Første halvleg blev højdramatisk, da FCU fik tilkendt et tvivlsomt straffespark kort før halvlegens slutning. Jonathan Gudmundsson i DB-målet klarede flot straffesparket, men linjedommeren markerede for, at Gudmundssons fod havde sluppet målstregen før sparket, og der blev dømt omspark, som FCU scorede på.

I sjette minuts overtid i første halvleg var der igen drama, da DB også fik tildelt et straffespark, da Kristoffer Enoch blev skubbet hårdt i ryggen i feltet. Han scorede selvsikkert, og den stod 1–1 ved pausen.

Anden halvleg startede med et hårdt DB-pres – igen uden at der kom de store ting ud af det.

Kampen bølgede frem og tilbage, indtil cheftræner Lars Albrecht satte sin gamle angriber, Jamie Carter, ind. Han kvitterede i sin kamp nummer 295 for DB efter 10 min. med en rigtig angriberscoring til stillingen 2–1.

Føringen skulle holdes de sidste 15 min., men da DB’s Andreas Steffensen fik gult kort med under 10 min. tilbage af kampen, betød de medfølgende ti minutters udvisning reelt resten af kampen. Det var derfor en hård fight at hente de tre point hjem, men det lykkedes.

DB er i skrivende stund på 1.-pladsen i københavnsserien. En utrolig flot bedrift af oprykkerne.

Efter kampen var cheftræner Lars Albrecht da også rigtig tilfreds.

»Det er en flot præstation af holdet. Under torsdagens træning bliver tre spillere skadet, og vi må rokere godt og grundigt rundt før dagens kamp,« lød det fra Lars Albrecht, der var også stod i spidsen for DB som cheftræner fra 2008–2013.

Lars Albrecht sender ros til den nuværende ledelse: »I hele forberedelsen til sæsonen har der været et utroligt godt og tæt samarbejde med bestyrelsen.«

Lars Albrecht fortæller, at han få timer før kampstart fik en sms fra den nye formand, Søren Houen, der kunne fortælle, at han stod klar med et nyt taktikbræt, der kunne bruge på banen under corona-restriktionerne.

»Det er måske en lille ting, men for mig et signal om, at man vil satse på 1.-senior, og det er jeg sikker på smitter af på hele a-truppen,« slutter Lars Albrecht.

Om knap to uger venter en svær kamp mod Fremad Amager i Sundby Idrætspark, og i ugen efter mod Kastrup – begge hold uden for top-6.

Som man kunne læse i sidste uges Drag-ør Nyt, er forårssæsonen københavnsserien aflyst. De kampe som spilles nu, er de kampe, som ikke blev afviklet i efteråret.

Når de sidste af efterårets kampe er blevet afviklet, spilles et slutspil, hvor de seks bedstplacerede hold spiller om oprykning til danmarksserien.

Ugens resultater

DB’s modstandere fra FC Udfordringen indkasserede et 0–5-nederlag til Fremad Amager 2. Måske Fremad Amager 2 har haft glæde af at kunne træne med klubbens divisionsspillere? De klubber, hvis førstehold spiller i københavnsserien, har tumlet med forsamlingsforbuddet og har derfor ikke trænet i samme omfang. Samme forbud har ikke været gældende for divisionsholdene.

FC Græsrødderne tabte 0–4 til HB, NB Bornholm vandt på hjemmebane 2–1 over KB 2, mens den anden bornholmerklub, RIK fra Rønne, tabte til PI Fodbold. Resultatet blev 1–5.