Dyr tang

De sidste par år er budgettet til oprensning af tang på Mormorstranden blevet overskredet. Nu har politikerne fundet en permanent løsning, der tager penge fra vejbelysningen.

Til april skal traktorerne igen rulles ud, og det årlige projekt med at gøre Mormorstranden klar til badesæsonen går i gang. Hvert år bliver stranden nemlig renset for tang, inden børnefamilier og øvrige badegæster kan boltre sig i det lave vand.

Der er bare ét problem: I de seneste fem år har udgifterne til denne opgave overskredet budgettet markant – og 2024 tegner sig til at følge samme mønster.

For at håndtere de stigende omkostninger har Klima-, By- og Erhvervsudvalget i onsdags, den 7. februar, besluttet sig for at gøre brug af en ny finansieringsstrategi.

De forventede merudgifter til oprensningen vil nu blive dækket af et forventet mindreforbrug på vedligeholdelsen af vejbelysningen. Dette indebærer en budgetomflytning på 300.000 kr. fra vejbelysning til tangoprensning.

I forvejen var der afsat 200.000 kr., og de årlige omkomstninger forventes fremover at blive på mindst en halv million kroner. Og faktisk kan regningen blive endnu højere.

Spørgsmålet er nemlig, om tangen vil kunne spredes på nogle lokale marker som gødning eller ej.

De seneste år har der været problemer med mængden af tungmetaller i tangen. Det er særligt niveauet af cadmium, der har været for højt – så højt, at det ikke bare har kunnet blive spredt ud på markerne. I stedet for er det blevet transporteret og bortskaffet via et godkendt anlæg. Hvis det er tilfældet igen i år, så vil der gå yderligere 150.000 kr. fra belysning til badestrand.

Hvert år fjernes der 900 t tang fra Mormorstranden.

RMP