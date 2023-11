Elever i job

Byens 8.- og 9.-klasseselever fik i torsdags, den 5. november, en fantastisk chance for at dykke ned i fremtidens jobmuligheder.

Store Magleby Skole dannede nemlig her rammen om en karrieremesse, hvor eleverne kunne møde et væld af forskellige brancher og fagfolk.

Siden 2018 har karrieremessen med undtagelse af en enkelt coronarelateret aflysning været et fast indslag i skolekalenderen.

Arrangementet er blevet en hjørnesten i kommunens bestræbelser på at give de unge indsigt i mange forskellige karriereveje – både de direkte motorveje og de mere snoede stier.

I år bød messen velkommen til 22 både private og offentlige virksomheder. Standholderne var taknemmelige over at kunne bidrage og delte generøst ud af deres tid og ressourcer, lyder det fra de arrangerende lærere.

Lærernes fortæller også, at feedbacken fra de erhvervsdrivende var overvældende positiv. Blandt standholderne havde der været en følelse af glæde ved at møde »søde og høflige unge mennesker« og en enkelt havde fortalt, at der allerede var kommet flere ansøgninger til vedkommendes ungdomsjob.

RMP