Friis Arne Petersen.

En aften i godt selskab

Et foredrag med globalt udsyn

Onsdag den 28. februar kl. 19.30 er der foredrag med Friis Arne Petersen i Dragør Kirkes sognegård.

Arne Friis Petersen har i mere end fyrre år været en central embedsmand i Danmarks udenrigspolitik. I syv år var han leder af daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensens ministersekretariat. Senere blev han Danmarks ambassadør i Kina, USA og Tyskland og mangeårig direktør for Udenrigsministeriet. Alt dette giver ham en enestående baggrund for at tale om Europa, USA og Kina.

Verdens to største økonomier, USA’s og Kinas, er på vej mod en ny form for kold krig, og spændingerne øges i deres indbyrdes rivalisering på teknologi, handel, forsvar og alliancer.

Samtidig er der et globalt pres for samarbejde om at finde løsninger på klimakrisen, de globale sundhedsproblemer og krige.

Arrangementet En aften i godt selskab vil denne gang have et skarpt globalt udsyn – der vil blandt andet blive set på følgende spørgsmål:

Hvordan er de diplomatiske forhold imellem de to supermagter – og hvor ender de, hvad er rollerne for EU og Danmark, hvorledes bliver den globale situation påvirket af angrebskrigen i Ukraine, og hvilken verdensorden hersker nu – og hvordan vil en ny blive?

