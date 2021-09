En dag i vandets tegn

Mini-skybrud og hotdogs

Børnene fik mulighed for at skabe et miniskybrud ved hjælp af spande med vand, der blev hældt i et rørsystem. Samtidig lærte »Vandheltene« dem om, hvor drikke-vandet kommer fra, og hvad de kan gøre for at spare på det.

Imens kunne de voksne snuppe en kop kaffe eller en hotdog og stille spørgsmål om vand og spildevand til HOFORs fremmødte eksperter.

Blandt deltagerne var også borgmester Helle Barth og kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer. Det blev til en masse gode diskussioner om blandt andet sikring af drikkevandskvaliteten, blødgøring af vandet og afledning af spildevand, og det glædede forsyningsdirektør hos HOFOR, Ole Adeler, der selv deltog i arrangementet.

»Det var fantastisk at opleve det store engagement og spørgelyst hos de besøgende. Det er jo netop de gode diskussioner, vi håber at opnå ved at holde sådan et arrangement. Vi er selv blevet klogere i løbet af dagen, og det håber jeg også, at vores gæster er blevet,« lyder det fra Ole Adeler.