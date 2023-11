En måneds regn på under et døgn

Børnehave lukkes, strømmen afbrydes, kældre oversvømmes og ekstra pumper må indsættes, da Dragør i sidste uge bliver ramt af regn i overflod

Klimaforandringerne fortsætter med at sætte sit præg på kommunen dette efterår. Torsdag den 16. november vågnede mange borgere op til forskellige skader efter nattens kraftige regnskyl. Ifølge DMI faldt der næsten en måneds regn fra onsdag kl. 20 til torsdag kl. 15. Værst var det mellem midnat og middag, og i alt faldt der 59 mm regn i Dragør. Normalen for november er omkring 70 mm.

Børnehaven Sansehuset forurenes af opstigende kloakvand. Foto: Thomas Mose.

Disse massive mængder af vand gav tre forskellige problemer i løbet af natten og morgenen: Oversvømmede kældre, overløbne kloakker og strømafbrydelser.

Presset på kloakkerne gjorde, at kommunen flere gange opfordrede borgerne til kun at bruge vand til det absolut mest nødvendige, da det var svært at komme af med spildevandet.

Børnehaven Sansehuset oplevede, at kloakvand kom op nedefra i løbet af torsdagen, så huset måtte evakueres, og kommunen kontaktede forældrene for at få dem til at hente børnene akut.

Der måtte gang i pumperne, men skaderne var så store, at børnehuset måtte holdes lukket resten af ugen. Huset måtte renses af et professionelt rengøringsselskab, inden det i mandags kunne åbne igen.

Flere andre steder på Sydstranden gik strømmen i kortere tid i løbet af natten. Der har været meldinger om strømafbrydelser på blandt andet Mågevænget, Thimandsvænget, Harevænget og Stærevænget.

De oversvømmede kældre opstod over hele byen, og mange borgere melder om, at vandet var kommet op af afløbene, ligesom i Sansehuset.

Specielt på Nordstranden ned mod den gamle by stod vandet højt på den forkerte side af diget. Det fik HOFOR til at indkalde forstærkning fra Hovedstadens Beredskab, så der kunne pumpes endnu mere end de 100 liter i sekundet, som forsyningen selv kunne klare

På Sydvestpynten skabte en oversvømmet mark problemer, fordi vandet fra marken fossede ned i kloakken. Det satte yderligere pres på kloaksystemet, så beredskabet prøvede at begrænse afløbet fra marken, så der kunne skabes mere plads til vandet fra de tættere bebyggede områder.

Regnvejret kan ikke engang betegnes som et skybrud, da det kræver, at der skulle falde mere end 15 mm regn på maksimalt 30 minutter. Det maksimale, der faldt i Dragør, var 7,4 mm – og det var endda på en time omkring kl. 10 om formiddagen.

I skrivende stund her en lille uge efter de massive problemer står vandet stadig så højt i kloakkerne, at kommunen stadig anbefaler borgenen at lade være med at bruge meget vand. Blandt andet ved at begrænse tøjvask og brug af opvaskemaskine samt »de lange brusebade«, som kommunen skriver på sin hjemmeside.

RMP