En søndag på Amager

Amager Cykle Rings 80-års-jubilæumsløb

Det blev Rasmus Bøgh Wallin – en af Amager Cykel Rings egne ryttere, der vandt A-klassen i det store jubilæumsløb, der blev kørt i søndags, den 27. juni.

Det 140 km lange løb blev kørt på en rundstrækning på det sydvestlige Amager.

Tidligt i løbet kom en 16-mandsgruppe af sted, hvor den lokale klubs elitehold, Team CO: Play Giant, var godt repræsenteret. Da der manglede lidt mere end to omgange af rundstrækningen, stak to ryttere af sted fra gruppen – og de kom alene hjem.

I finalen afviste Rasmus Bøgh Wallin sidste uges medaljevinder fra de danske mesterskaber i enkeltstart Martin Toft Madsen fra BHL – PL Beton Bornholm til andenpladsen.

Hovedfeltets spurt blev vundet af Mathias E. Larsen fra Restaurant Suri – Carl Ras.

Kvindernes A-klasse kørte 84 km. Dette løb blev vundet af Matilda Frantzich fra CK-Ringen foran Karoline Hemmsen fra Cykling Odense – og Rikke Bak Dalgaard fra Amager Cykle Ring på 3.-pladsen.

Amagerrytteren Amalie Dideriksen, som vandt kvindernes elite-DM sidste søndag i Give, stillede, for at få lidt god træning inden sin OL-deltagelse, i jubilæumsløbet op i herrernes C-felt, hvor hun kørte en 8.-plads hjem.

Hos U/17-pigerne blev det til en amagersejr til Anna Margrethe Hansen, og der var hos drengene ligeledes amagersejre til Valdemar Wagner i U/13-drenge samt i Master B-feltet til Kenneth Scavenius Ejsenhardt.

Der var tilmeldt i alt 447 ryttere til jubilæumsløbet – de yngste fra omkring niårsalderen til dem langt oppe i 70’erne.

Amager Cykle Ring havde over 100 frivillige i gang på dagen.