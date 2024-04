Bodil Chemnitz.

Er du woke?

En aften i godt selskab i Dragør Kirke

Er man nysgerrig på begrebet »woke« og dets indflydelse på nutidens samfundsdebatter, så kan det være en god idé at sætte kryds i kalenderen til Dragør Kirkes »En aften i godt selskab« onsdag den 24. april kl. 19.30. Her tager højskolelærer og dokumentarist Bodil Chemnitz nemlig fat på emnet i Dragør Kirkes Sognegård.

Bodil Chemnitz, der har en omfattende karriere bag sig som underviser på forskellige højskoler og som medieproducent for DR Ultra, leverer indsigt i »wokeismens« komplekse verden. Med et kulturradikalt udspring og en ironisk tilgang fra sin ungdom nærmer aftenens foredragsholder sig emnet med en blanding af kritik og anerkendelse af begrebets centrale værdier såsom respekt og hensyn.

Gennem sit arbejde og sine mange roller i medie- og uddannelsesbranchen har Bodil Chemnitz et unikt perspektiv på, hvordan nye sociale bevægelser tager form blandt unge samt hvilke udfordringer og misforståelser, der kan opstå.

Under foredraget vil man kunne få hendes svar på, om der er en ny kulturkonflikt under udvikling i samfundet, og publikum får mulighed for at bedre at forstå, hvad det vil sige at være woke, og hvordan denne bevidsthed påvirker både individ og samfund.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 10.

TM