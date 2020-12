Erhvervspris til EAST of copenhagen

Venstre i Dragør overrakte i fredags årets erhvervspris

EAST of copenhagen er ejet af Nicklas Kristensen, der i 2012 midt i Dragørs smukke bymidte åbnede en moderne og dynamisk herretøjsbutik.

Til stede ved overrækkelsen, der fandt sted i butikken fredag den 27. november, var Venstre i Dragør, repræsenteret ved borgmester Eik Dahl Bidstrup, folketingsmedlem Martin Geertsen og formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen.

»Igen i år er det en stor glæde på Venstres vegne at uddele årets erhvervspris,« sagde Eik Dahl Bidstrup i forbindelse med uddelingen af prisen. Og han fortsatte: »Erhvervsprisen er Venstres måde at sige tak til en lokal virksomhed, der gør det rigtigt godt. Og det gør EAST of copenhagen i den grad. Det er også et vink med flaget for vigtigheden af at handle lokalt – især i denne tid, hvor erhvervet har det svært. Lad os alle huske EAST of copenhagen og alle de andre gode butikker, vi har i Dragør, her op mod jul.«

Martin Geertsen kom ind på de aktuelle ekstraordinære vilkår for at drive virksomhed. »Vi ved, at det i disse coronatider kan være svært at drive virksomhed. Situationen er tilmed ikke nem i hovedstadsområdet, hvor vi er særlig hårdt ramt af krisen i flere brancher. Derfor er der god grund til at kippe med flaget for de mennesker, som tør tage chancen og kaste al energi ind i at drive egen virksomhed. Det værdsætter vi i Venstre,« sagde Martin Geertsen.

Nicklas Kristensen var både taknemmelig for Venstre i Dragørs anerkendelse og den lokale opbakning, butikken har fået. »Jeg vil gerne takke Venstre for at hylde lokalt erhvervsliv i Dragør. Et stort tak for den lokale opbakning, som vi har fået gennem årene. Det betyder meget for os, for uden opbakning havde vi intet grundlag for forretningen. 2020 har været et specielt år grundet covid-19-pandemien, og derfor er jeg ekstra stolt over at vinde erhvervsprisen netop i år,« lød det fra prismodtageren.

EAST of copenhagen har satset stort med åbning af en webshop – og så er butikken blevet udvidet, og der er ansat ekstra personale. »Det har vi gjort i troen på egne evner, og på at vi må ekspandere os ud af den globale krise,« fortalte Nicklas Kristensen om tiltagene, samtidig med han sendte en stor tak til teamet bag butikken – og afsluttede med en appel til alle: »Jeg vil appellere til, at alle bliver ved med at støtte lokalt. Støt de butikker, caféer og restauranter, som er med til at gøre Dragør til en levende by med respekt for vores historie og dna – en levende by, som har åbent hele året. Din støtte gør en kæmpe forskel for os erhvervsdrivende.«