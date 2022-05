Vi har modtaget:

Et ja er vigtigt for Danmark

Folkeafstemningen 1. juni er meget vigtig for Danmarks fremtid og et vigtigt skridt i at sikre tryghed og sikkerhed for danskerne i fremtiden. For mig er der seks afgørende argumenter for, at et »ja« er den rigtige beslutning.

For det første er det – også ved et ja – altid Folketinget, som beslutter, om Danmark skal deltage i en aktion.

Et »ja« betyder, at vi kan samarbejde om missioner med EU. Det betyder ikke, at danske soldater skal indgå i en EU-hær – som i øvrigt slet ikke findes. Danske soldater vil aldrig blive sendt på mission uden dansk samtykke.

For det andet ønsker NATO et styrket europæisk samarbejde om forsvar og sikkerhed.

NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, har udtalt, at »NATO og EU er to sider af samme mønt. Vi har forskellige roller, opgaver og medlemskaber. Men det, vi gør, komplementerer hinanden«.

Også USA har udtrykt stærk støtte til et tættere europæisk samarbejde. Der er således ikke nogen modsætning til NATO i forsvarssamarbejdet.

For det tredje er der brug for sammenhold i Europa.

Med Ruslands invasion af Ukraine kan vi se, at vores fjender er villige til at gå i krig for at bestemme over frie lande i Europa. Det handler grundlæggende om, hvilket land vi ønsker at være. Venstre ønsker, at Danmark skal være et land, som tager ansvar og deltager i fællesskabet – ikke et land, som dukker sig og sætter sig uden for indflydelse. Med et ja vil det også være et samlet Norden, der indgår, da selv Norge og Island har tilsluttet sig forsvarssamarbejdet – også uden at være medlemmer af EU.

For det fjerde skal Danmark have indflydelse på forsvarssamarbejdet i EU.

Danmark og Malta er de eneste lande i EU med et forsvarsforbehold. Invasionen i Ukraine sætter gang i udviklingen af EU’s forsvarssamarbejde, og Danmark skal med i den udvikling og være med til at bestemme, hvilken retning forsvarssamarbejdet skal gå. Det handler om rettidig omhu.

For det femte vil Danmark ved et »ja« få mere at skulle have sagt i EU.

Ved at deltage i EU’s forsvarssamarbejde får Danmark – på lige fod med de mange andre lande, som har tilsluttet sig – mulighed for at nedlægge veto og blokere EU’s militære operationer. Vetoretten er sikret i EU-traktatens art. 31 samt 48, og den kan ikke afskaffes. Samtidig kan Danmark altid vælge, selv om man ønsker at deltage med mandskab/ressourcer i konkrete aktioner, der måtte blive besluttet.

For det sjette vil et »ja« øge EU’s engagement i sikring af tryghed og sikkerhed – også for os danskere. Det kan være i forhold til danske søfolk ud for Afrikas kyst, når der bekæmpes menneskesmuglere og terrorister, forebygges og bekæmpes cyberangreb, eller for fredsbevarende indsatser på Balkan og potentielt i Østeuropa, hvor NATO ikke er til stede. Hvorfor skal vi på forhånd udelukke os fra at deltage og fravælge indflydelse?

Med baggrund i disse forhold bør valget efter min opfattelse ikke være svær. Et »ja« vil være med til at sikre Danmark indflydelse, sikkerhed og tryghed. Lad os derfor sikre et klart »ja« ved folkeafstemningen.

Hver stemme tæller, så gør brug af din stemmeret!

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand for Venstre i Dragør