Vi har modtaget:

Folketingsvalget 2022

En stor tak til de 1.349 vælgere, som i storkredsen stemte på Dansk Folkeparti, trods mediernes faste udmeldinger om, at DF ikke ikke ville klare spærregrænsen på 2%. Gennem hele valgperioden var det journalistisk venstreparti entydige; de kunne ikke nævne Dansk Folkeparti uden at slå på tromme for deres tro på, at DF ikke ville klare spærregrænsen. Vi klarede det trods alt og fik valgt fem mandater.

I partiet er vi nu alle klar til genopbygningen af DF.

Vi nåede desværre lige et lavpunkt på valgdagen.

Tiden herefter

Som den amerikanske komiker W. C. Fields udtalte: En Wagner-opera slutter først, når den fede kvinde har sunget. Og et dansk valg slutter først, når regeringen er godkendt i Folketinget.

Mon der nogen, som i sidste øjeblik laver »en Sofie Hæstrup« på Mette Frederiksen? Som overborgmester i København sad Sofie Hæstrup for to måneder siden i de fine sale på rådhuset og troede, hun styrede alt med embedsmændene og hendes utallige håndplukede og kommunalt betalte spindoktorer omkring sig. Og så blev der skabt et budget helt uden om hende. Uden at hun og hendes hjælpere havde den fjerneste anelse. Derved sad hun tilbage som konen i brødrene Grimms eventyr om »Konen i Muddergrøften«.

Det forlyder nu i både Berlingske og i JP, at der nu pågår drøftelser uden om Mette Frederiksen. Når man følger de kloge journalister i tv samle klodser med partierne sammen omkring Mette Frederiksen, så mangler noget. Mens de angiveligt kloge journalister i bedste Politiske Kandestøbere i Ludvig Holbergs ånd viser os i almuen hvilke flertal, som Mette Frederiksen kan skaffe sig, glemmer de, at der er en hvid elefant i rummet: Et funktionelt flertal uden om Mette Frederiksen.

Meget kan siges om politik, men kedeligt er det sjældent.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør