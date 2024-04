Fængende foredrag om Frederik 5.

Sognegården ved Dragør Kirke var fyldt til bristepunktet, da museumsleder ved Museum Amager – og forfatter – Søren Mentz torsdag den 11. april fortalte om den danske konge Frederik 5. samt om forfatterens prisbelønnede bog om denne konge, der i sin samtid var elsket af folket, men som eftertiden i stort omfang har glemt.

Foredraget blev indledt med en underfundig og tankevækkende indføring i historie som begreb, hvor Søren Mentz med humor og vid satte rammen for, hvad der kan være medvirkende til, at noget huskes, men andet glemmes – og hvor stor en betydning krig har for historieskrivningen.

Efterfølgende redegjorde museumslederen for Frederik 5.s opvækst og unge liv, hvilket skabte fundamentet for den konge, han blev, og Søren Mentz beskrev de konsekvenser, det fik for den danske udenrigspolitik og landets fremtid.

Det blev et par timer i højt tempo med masser af spændende fortællinger om kongen med det farverige liv. Har man ikke læst bogen »Frederik 5. Den elskværdige europæer« endnu, var torsdagens foredraget et klart vidnesbyrd om, at historien er værd at stifte bekendtskab med.

Søren Mentz er en underholdende og vidende historiefortæller, og det kan man både opleve ved arrangementer som torsdagens højskoleformiddag i Dragør Kirke og ved at læse den flotte og fremragende bog, som i marts måned vandt bogprisen Årets Historiske Bog 2023 ved Historiske Dage i Øksnehallen.

HAS