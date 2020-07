Fantastisk sæsonstart

USF2000-sæsonen er endelig skudt i gang – med Christian Rasmussen i centrum

»Det her har været den vildeste sæsonstart jeg har prøvet i min karriere,« lyder det fra Christian Rasmussen, der er kommet rigtig godt i gang med sin anden sæson i USF2000 i USA.

Sæsonstarten på Road America bød på maksimumpoint – to gange pole-position, to sejre, og tilmed satte han også hurtigste omgang i begge løb.

Sæsonen er dog lang endnu, og Christian Rasmussen og Jay Howard Driver Development-teamet (JHDD) er ydmyge, selvom de også giver sig selv plads til at glædes over de flotte resultater.

Første runde i USF2000 giver Christian Rasmussen to ture øverst på podiet.

Coronapause

Optakten til sæsonen har efter forholdene været optimal for Christian Rasmussen.

Selvom coronavirus satte sæsonen på hold indtil nu, så har den 20-årige racerkører ikke ligget på den lade side. Han vidste godt, at de kørere, der er bosat i USA, har haft bedre muligheder for at træne i bilen end han selv, men han holdt sig i form hjemme, både fysisk og mentalt

Der er blevet cyklet og løbet mange kilometer, og fitnessrummet hjemme i Dragør er også blevet brugt flittigt.

»Jeg tror, at en stor del af min succes skyldes min selvtillid. Jeg føler, jeg har gjort alt, hvad der skulle til fra min side. Jeg kunne ikke forberede mig bedre, og jeg føler virkelig, at jeg er skarp. Alle mine forberedelser har været perfekte, og når jeg så får en bil, der også bare er perfekt, så går alt op i en højere enhed,« fortæller Christian Rasmussen.

JHDD-teamet deltog i forrige uge i den officielle test på Mid-Ohio, og trods lidt problemer med det elektriske system var Christian Rasmussen med helt fremme. Også de øvrige kørere i teamet viste flotte takter, og netop det sammenhold, der er i teamet, fremhæver Dragør-køreren som en kæmpe fordel.

»Nu er vi faktisk ved at kende hinanden rigtig godt. Efter testen på Mid-Ohio tog alle kørere med teamkammeraten Christian Bogles familie til Tennessee, hvor familien har en hytte i bjergene. Her havde alle kørerne nogle meget hyggelige dage, hvor vi virkelig kom tæt på hinanden. Det var rigtig fedt,« beretter Christian Rasmussen.

Den danske kører mener, at det ligeledes er betydende, at han nu har været en del af Jay Howards team i godt to år.

»Nu er der for alvor ved at være den rette struktur på teamet, og det kan mærkes på banen. Alle kæmper til det yderste for succesen,« fortæller Christian Rasmussen, der mener, at han selv har udviklet sig sammen med teamet.

Få øjeblikke efter starten går i første løb. Christian Rasmussen i bil nummer 6 foran Christian Brooks i Exclusive Autosport-raceren med nummer 44.

Løbsweekend

Feltet af racerbiler kom på banen torsdag den 9. juli, hvor der blev kørt tests og træning.

Christian Rasmussen forberede i løbet af dagen sine tider, og han demonstrerede tydeligt, at han skulle tages alvorligt i weekendens løb.

Ved fredagens kvalifikationsløb sikrede Christian Rasmussen sig pole-position til første løb, med 1,3 sekunder til nærmeste konkurent, Christian Brooks.

Fra sin startsposition forrest i feltet sikrede Christian Rasmussen sig de første vigtige point i et løb, der ellers var præget af uheld.

Ikke mindre end tre gange var der gult flag på hele banen, som betød, at feltet blev samlet. Og syv ud af løbets 12 omgange blev kørt med gult flag. Det betød dog ikke det store for Christian Rasmussen, som undgik fejl og holdt 1.-pladsen.

Debutanten Josh Green, der kører for Cape Motorsports, lagde dog i en periode pres på danskeren, men endnu et uheld betød, at der kom gult flag, hvilket gjorde overhaling umuligt. Christian Rasmussen kørte et fejlfrit løb og kom først over målstregen, mens der stadig var gult flag.

Josh Green kom på en flot 2.-plads i sit første løb, mens Eduardo Barrichello og Matt Round-Garrido – begge fra Pabst Racing – kom på henholdsvis 3.- og 4.-pladsen.

Christian Rasmussen vandt med hurtigste omgang i første løb pole-position i fredagens andet løb.

Starten på andet løb gik ikke helt så godt som i første løb. Josh Green, der startede som nummer to, bragte sig i front foran den danske kører, men allerede efter en omgang var Christian Rasmussen tilbage på 1.-pladsen.

Bag danskeren kæmpede Green og holdkammeraten Michael d’Orlando med Barrichello og Round-Garrido.

Christian Rasmussen greb chancen og trak fra forfølgerne, og han fik etableret et hul ned til nummer to på syv sekunder.

Michael d’Orlando kørte forbi holdkammeraten, Josh Green, og overtog 2.-pladsen med to omgange tilbage. Kort tid efter kom er igen gult flag, der umuliggjorde overhalinger.

Christian Rasmussen kunne notere endnu en sejr og vigtige point på mesterskabskontoen, da han først kørte forbi det ternede flag. Han blev efterfulgt af d’Orlando, Green, Round-Garrido og Barrichello på de næste pladser.

Ikke overraskende var holdejeren Jay Howard henrykt over sæsonstarten.

»Hvilken start for JHDD. Rasmussen var en mand med en mission, og han viste, at han har intentioner om, at vinde USF2000-mesterskabet,« sagde Jay Howard efter løbet.

Han var i øvrigt tilfreds med hele holdets indsats og ser frem til næste løb på Mid-Ohio-banen onsdag den 29. og torsdag den 30. juli.

