Farligt at cykle efter stort indtag af alkohol

Københavns Politi oplyser, at deres færdselsafdeling i den seneste tid har måttet give bøder til cyklister, der var så påvirkede af alkohol, at de ikke kunne styre cyklen på forsvarlig vis.

De lune sommeraftener opfordrer til hygge i haver og på strand med et glas vin eller øl i hånden – og en del vælger fornuftigt nok at lade bilen stå og tager i stedet for cyklen.

Men også på cykel skal man være varsom og sikre, at man ikke sætter sin egen og/eller andres sikkerhed over styr, fortæller vicepolitiinspektør Henning Pedersen fra Center for Færdsel og Trafik hos Københavns Politi.

Anderledes regler

Reglerne for at cykle i alkoholpåvirket tilstand er anderledes end at køre alkoholpåvirket i bil, da der ikke er en fast græse for, hvor høj promillen må være. I stedet for beror det på en konkret vurdering, om cyklisten kan køre forsvarligt og om vedkommende er synligt påvirket – for eksempel, hvis cyklen slingrer meget.

Politiets vurdering kan underbygges med en test, hvor cyklisten blæser i et alkometer.

Politiet oplyser, at de også i den kommende tid vil have fokus på alkoholpåvirkede cyklister, og bliver man taget i at køre på cykel så påvirket, at man ikke kan styre sin cykel forsvarligt, risikerer man en bøde på 1.500 kroner.

»Er du i tvivl om, du har fået for meget at drikke – så lad cyklen stå,« lyder det fra Henning Pedersen.

BB