Fastelavnsarrangementer

Også i år er masser af muligheder for at slå katten af tønden – eller for måske bare at se på, når andre gør det hårde arbejde. For fastelavn er altid noget helt særligt i Dragør og Store Magleby.

Der bliver rig mulighed for, at alle børn kan klæde sig ud og prøve krafter med tønden både lørdag og søndag.

Festlighederne kulminerer, når Dragør Fastelavnsforening af 1970 afholder deres tøndeslagning på Engvej søndag den 11. februar, og når Vennekredsens Fastelavnsforening dagen efter, mandag den 12. februar, kæmper mod tønden i Store Magleby.

Arrangementer for børn

Børnene kan allerede nu gøre sig klar til fastelavn. Frem til lørdag den 10. februar tilbyder Dragør Bibliotek i den betjente åbningstid maskeværksted. Her vil personalet udlevere en maske, som børn hele ugen op til fastelavn kan udsmykke.

På lørdag, den 10. februar, går det for alvor løs for børnene.

I Dragør Centret på Maglebytorv bliver der slået til tønderne fra kl. 11. Der vil her være fire tønder fyldt med slik til børn i alle aldre, samt en gratis fastelavnsbolle til alle udklædte børn – og dertil kaffe eller te til forældrene.

De hurtige børn kan nå videre til Neels Torv, hvor løjerne går løs kl. 12. Her er det Dragør Gadelaug, der står bag tøndeslagningen. Og igen har man her valgt at opdele tønderne i kategorier efter alder, og igen har man valgt også at have præmie til bedste udklædning.

Begge steder udloves der præmier til alle tøndekonger og -dronninger.

Søndag den 11. februar tilbyder også Dragør Kirke fastelavn med tøndeslagning efter gudstjenesten. Læs mere herom senere i i denne tekst.

(Artiklen fortsætter efter billederne).