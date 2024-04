Festlig fernisering

Nu er udstillingssæsonen godt i gang i Dragør Havnegalleri

Lørdag den 13. april blev der i forbindelse med Peter Mølsteds soloudstilling i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17, afholdt fernisering.

Udstillingen var begyndt dagen før, men som gæst til ferniseringen blev man budt på muligheden for både at opleve og tale med Peter Mølsted selv og samtidig også at se hans værker. De var alle malet med inspiration af dans og musik, og gennem kunstnerens kalligrafiske malestil sås således udtryk af både vildskab og poesi.

Udstillingens sidste dag er i morgen, torsdag den 18. april.

Næste udstilling

Allerede dagen efter, fredag den 19. april, rykker et nyt hold ind på Dragør Havnegalleri.

Denne gang er det kunstnerne Yvonne Wiese, Bettina Fellov og Pia Sharah, der frem til og med torsdag den 25. april vil vise deres produktioner frem. Fernisering afholdes lørdag den 20. april.

Yvonne Wiese udstiller figurativ kunst i glade farver – gerne med et twist.

Pia Sharah udstiller abstrakte værker med dybde.

Bettina Fellov udstiller humoristiske halv-abstrakte malerier.

Selve sæsonen i Dragør Havnegalleri varer frem til og med udgangen af oktober måned – og alle dage med en åbningtid der som minimum vil være fra kl. 13–18.

Gratis adgang. Se i øvrigt også gerne annoncen på side 4.

TM