Film i Dragør Bio

Kagefabrikken

Den midaldrende kagefabrikant Niels ligger på kanten af et sammenbrud, da hans fabrik er på randen af konkurs.

Hans kone, Else, forsøger at redde fabrikken ved at hjemkalde datteren June og dennes mand, Jonny, som foreslår en omfattende modernisering, der har fokus på produktion af sunde kager.

Niels kan ikke overskue moderniseringsprocessen og forelsker sig i stedet for hovedkulds i fabrikkens nye rengøringsdame, Zeinab.