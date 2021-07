Film i Dragør Bio

Hvor kragerne vender

Dette humoristiske drama handler om Laura, der for at leve et kunstnerisk bohemeliv som forfatter i København har lagt afstand til sin familie på landet.

Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn for at deltage i brorens bryllup, opdager hun, at han skal giftes med barndomsfjenden, Catrine.

Laura indser, at Catrine har overtaget hendes plads i familien, og mærker nu et stærkt ønske om at få den tilbage.