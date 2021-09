Film i Dragør Bio

Space Jam – a new legacy

Da LeBron og hans søn, Dom, bliver fanget i Server-verset af en ond, kunstig intelligens, må LeBron få dem hjem i sikkerhed ved at lede Snurre Snup, Lola Bunny og hele slænget af særdeles udisciplinerede tegne-filmsfigurer til sejr over et hold af professionelle basketballstjerner. Det er »Tunes« vs. »Goons« i en altafgørende basketballkamp, der vil få stor betydning for LeBrons forhold til sønnen og til at vise vigtigheden i at være tro mod sig selv.

Tegnefilmsfigurerne må tænke ud af boksen og bruge deres unikke talenter for at vinde kampen, og de overrasker selv »Kong« James ved at spille kampen på deres helt egen måde.