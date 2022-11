Film i Dragør Bio

Fædre og mødre

»Fædre og mødre« er en komedie om ægteparret Piv og Ulrik, som skal tilkæmpe sig en plads i forældregruppen i datterens nye klasse.

Det bliver til mødet med forældreskaber med magtstrukturer og dominerende personligheder, der optræder i en institutionskultur af traditionsrige dagsordener, der har det med at glemme børnene og bringe det værste frem i de voksne.

Det er ikke småting, Piv og Ulrik skal gøre for at blive anerkendt i forældregruppen – og ikke mindst at blive optaget i vinterbadeklubben. Men hvad er man ikke villig til at gøre for sit barn?

Filmen er Paprika Steens fjerde film som instruktør.