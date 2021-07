FitforKids kommer til Dragør

Gratis træning og familiehygge for alle

Svært overvægtige børn har ikke altid lyst til at komme i idrætsforeningerne, svømmehallen eller på boldbanen, men FitforKids tilbud er udviklet specielt til at dække disse børns behov og tempo.

Mia Just fortæller til Drag-ør Nyt, at der vil blive startet et hold i Drag-ør med en lokal instruktør efter sommerferien. Træningen vil komme til at foregå på en af Dragørs skoler, og Drag-ør Kommune har støttet økonomisk. Holdene har løbende opstart, så når man ikke tilmelding før holdstart efter sommerferien, kan man løbende tilmelde sig og komme i gang.

FitforKids har mange års erfaring og er videnskabeligt dokumenteret på Rigshospitalets Center for inflammation og Metabolisme.

Det er i øvrigt ikke et krav, at man er overvægtig for at deltage, tilbuddet rækker ud til alle børn, der ønsker et aktivt fællesskab.

På holdene træner børn og forældre to gange om ugen. En FitforKids-træning varer 55 minutter pr. gang og er en blanding af aktive lege, løb og styrketræning samt hyggeligt, socialt fællesskab.

Den ene træning er for børn i alderen 7 til 15 år og ligger på en hverdagseftermiddag, mens den anden træning er for hele familien – også små søskende – og ligger lørdag formiddag.

Mia Just understreger, at weekendhygge også kan være, familien tager af sted til træning sammen.

Træningen er ikke konkurrencepræget, her er tale om et trygt træningsmiljø for børn – og voksne – der gerne vil være aktive. Og det er gratis at deltage. Børnene får en FitforKids T-shirt og skal blot selv medbringe kondisko, lyder det fra Mia Just.

FitforKids tilbyder også sommercamps for hele familien, deltagelse i lokale løb, madlavningsaftener og foredrag.

Det handler om at skabe gode øjeblikke sammen og give børnene gode minder og noget, de kan fortælle om, når skolen starter igen, fortæller Mia Just.

Frivillige – en vigtig ressource

De frivillige trænere og instruktører er den vigtigste ressource i FitforKids-organisationen. På landsplan står mere end 150 dygtige og engagerede frivillige hver uge parat på den lokale folkeskole for at byde på en sjov, tryg og sveddryppende FitforKids-træning for både børn og forældre.

Mia Just fortæller, at Fitforkids netop nu søger flere frivillige, og det er ikke et krav, at man er i topform selv eller ved en hel masse om kost, træning eller pædagogik. Det vigtigste er, at man har lyst til at hjælpe børn og familier og har lidt tid at give af.

FitforKids klæder selv de frivillige instruktører og trænere på gennem deres instruktøruddannelse, der foregår delvis online og delvis fysisk i København.

Glade børn i bedre form

FitforKids er et forskningsbaseret videnskabeligt dokumenteret program, der også ud over den fysisk træning indeholder kostvejledning samt rådgivning – og ikke mindst godt samvær.

Ifølge foreningen er det således dokumenteret, at 82% af børnene taber sig, 87% af børnene bliver gladere, mens hele 96% kommer i bedre form. Og der bliver etableret nye venskaber, og selvtilliden vokser gennem gode dage for hele familien.

Yderligere info: fitforkids.dk