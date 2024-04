Fjernvarmemillioner alligevel på vej

Folketingets partier blev mandag enige om at bruge 5 mia. kr. på projekter, der skal fremme den grønne omstilling. Og her er der ekstra millioner til fjernvarmepuljen, hvilket kommer Dragør til gode

Af Rasmus Mark Pedersen

Det har været en lang lidelseshistorie, når man har talt om Dragør, fjernvarme og statslige støttekroner. Kommunen er flere gange gået glip af penge fra staten, fordi puljerne er blevet tømt, inden Dragørs ansøgning nåede igennem systemet.

I sidste omgang var det kun de kommuner, der havde nået at taste et online ansøgningsskema på under syv minutter, som fik penge. Og da Dragør var omkring en halv time om det, så var der ingen kære mor.

Men en kær mor er nu genopstået i form af et folketingsflertal anført af finansminister Nicolai Wammen, der var den første til at fremlægge den politiske aftale om deludmøntning af grøn fond på vegne af regeringen, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.

Her fremgår det, at der allerede i 2024 er afsat 265 mio. kr. til fjernvarmepuljen.

Finansministeriet skriver direkte i et faktaark om aftalen:

»Med den aftalte forøgelse i 2024 er der nu midler nok i puljen til, at de allerede indkomne ansøgninger kan modtage tilsagn om tilskud, forudsat at de lever op til tilskudskriterierne, og der er flere midler i 2025 til nye ansøgere.«

Med andre ord: Dragør Kommune står til at få tilskud. Og der er penge allerede i år.

Stor luns af puljen

Det er en væsentlig del af puljen, der bliver snuppet af Dragørs ansøgning. Kommunen lægger nemlig beslag på 71,4 mio. kr., fordi den klart dominerende opvarmningsform i dag i kommunen er gas, som fremover ønskes konverteret til fjernvarme. De typiske projekter i de andre tilskudssøgende kommuner er langt mindre omfattende.

Tilskuddet skal i praksis bruges på at gøre projektet rentabelt for den enkelte boligejer. Der vil fortsat være udgifter ved at koble sig på fjernvarmenettet, men investeringen ventes at tjene sig hjem på den lange bane.

Eller som der står i Finansministeriets faktaark:

»Der gives støttesum på op til 20.000 kr. pr. konvertering af olie- og gasfyr op til minimumstilslutningen, dvs. det antal boliger, der mindst skal kobles på det ny fjernvarmenet, førend det er rentabelt at udrulle.«

Her i Dragør estimeres det, at støtten reducerer omkostningerne for den enkelte husstand med omkring 15.000 kr.

Politikerne i kommunalbestyrelsen havde ellers netop besluttet sig at gå videre med fjernvarmeudrulningen uden statsligt tilskud, men med mandagens beslutning ser de oprindelige planer nu ud til at kunne fortsætte.

En glad borgmester

Dragør Nyt har talt med borgmester Kenneth Gøtterup, der glæder sig over beslutningen på Christiansborg:

»Det var med stor tilfredshed, jeg læste den nye aftale om nye tilskud til de kommuner, der ikke kom i betragtning ved sidste ansøgningsrunde.

Jeg er glad for, at min og andre borgmestres kritik er blevet hørt. For jeg har tidligere været ude og kritisere det lotterispil, som regeringen havde indført – med først alt for få penge afsat til den grønne omstilling og dernæst at indføre et først til mølle-princip ved tildelingen. I stedet for at tilgodese alle og få en samlet plan for omstillingen blev det gjort til en kamp mellem kommunerne,« siger borgmesteren, der tilføjer:

»Nu sætter regeringen flere penge af og varsler også et opgør med først til mølle- princippet. Dejligt, men også rimeligt, at en så stor omstillingsproces i Danmark understøttes med finansiering. Nu afventer vi den konkrete udmøntning,« slutter Kenneth Gøtterup.

Nyheden kommer blot to dage inden kommunens afholdelse af informationsmøde om fjernvarme som fremtidens opvarmningskilde. Mødet bliver nemlig afholdt i dag, onsdag den 17. april, fra kl. 19–20.30 i Hollænderhallen.

Tilmeldingsfristen til mødet var dog overskredet, inden aftalen af politikerne på Christiansborg blev fremlagt mandag.

Den nye aftale indeholder også en række andre punkter, som på længere sigt kan være relevante for Dragør: en havnaturfond, en klimatilpasningsplan, mere skovrejsning, penge til håndtering og oprensning af PFAS samt til rent drikkevand.