Fodbold på fortet

Forrige weekends vellykkede storskærmsarrangement på havnen ved Danmarks kvartfinalesejr over Tjekkiet gav arrangøren af Öresundsmarkedet, Christian Willesen, mod på at forsøge en gentagelse i forbindelse med sidste onsdags semifinaleopgør mod England.

Trods den meget korte tidsfrist lykkedes det at få stablet et arrangement på benene, så Dragørs fodboldglade borgere kunne opleve den største kamp for landsholdet, siden EM-finalen i 1992, i festlige rammer.

Det blev Dragør Fort, der lagde plads til festen – og det blev en herlig aften, hvor alt gik op i en højere enhed – altså bortset fra afgørelsen af kampen.

Vejret under arrangementet var storartet, og stemningen var fantastisk blandt de mere end 300 forventningsfulde fremmødte både under optakten, hvor DJ Nick varmede op i et par timer frem til DR’s udsendelse startede, og i særdeleshed under selve kampen.

Da Mikkel Damsgaard bragte Danmark foran midt i 1. halvleg, udløste det en sand glædeseksplosion på fortet, der sidenhen sitrede af intens spænding – og til sidst emmede af stor ærgrelse, da Danmark efter forlænget spilletid og et ret så omdiskuteret straffespark måtte forlade turneringen.