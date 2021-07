Fodboldfest på Drag­ør Havn

Fodboldlandsholdet har stået for store udsving i sindsstemningerne blandt danskerne denne sommer, og nu har fodboldfeberen for alvor også ramt Drag-ør.

I forbindelse med den forgangne weekends afholdelse af Öresundsmarkedet på Dragør Havn havde initiativtageren bag markedet, Christian Willesen, sørget for storskærmsarrangement på havnepladsen, da Danmark lørdag aften mødte – og slog – Tjekkiet i EM-kvartfinalen. Og det blev et stort tilløbsstykke, der i takt med landsmændenes succes på banen i Baku i Aserbajdsjan medførte jubelråb, der vel nok kunne høres over hele byen.

»Det var godt nok en oplevelse. Der var vildt gang i den, og folk var i forrygende humør,« sagde arrangøren efter markedet.

Faktisk var Christian Willesen så glad for oplevelsen ved arrangementet, at han allerede dagen efter begyndte at gennemgå mulighederne for endnu en fodboldfest i Dragør.