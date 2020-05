Fokus på en virksomhed:

Chenille – systuen i Dragør

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Med mange års erfaring i modebranchen skaber designer Annette Strøm individuelle og unikke løsninger til sine kunder. Kvaliteten i både materialer og håndværk er i fokus i systuen

Af Birgit Buddegård

Engagement og kreativitet lyser ud af Annette Strøm, mens hun viser rundt i sit skatkammer i kælderen under huset på Strandjægervej. Og det er virkelig et skatkammer af stoffer, skind, pels og tilbehør, der fylder hver kvadratcentimeter i rummet, der også fungerer som værksted og systue.

Allerede på trappen ned ser man tydelige eksempler på kreativiteten, blandt andet er udstillet mange tasker – alle unikaer – i forskellige materialer og former, designet af Annette Strøm. Tasker der i øvrigt også forhandles af Charlotte R på Kongevejen.

Annette Strøm er uddannet tøjdesigner fra Margrethe-Skolen, tilskærer på Københavns Tilskærerakademi og grafisk designer på Grafisk Højskole, så hun kan sin metier.

Hun skaber sin egen kollektion, men syr også efter mål, så kunden får sit eget unikke design – tilpasset den enkelte ikke blot i mål, men også i design, der passer til den enkeltes personlighed. Hun syr alt fra brudekjoler til skindbukser og pelse – og giver gerne nyt liv til et elsket stykke tøj gennem omsyning, for der produceres alt for meget, konstaterer hun.

Uniformer til Spies

Annette Strøms afgangsprojekt fra Margrethe-Skolen var uniformer, og et møde med Simon Spies førte til, hun kom til at designe uniformer til Spies Rejser og flyselskabet Conair. Det var en stor proces og meget lærerigt, fortæller Annette Strøm, der endte med at være fastansat i Spies’ uniformsafdeling i ti år. Det var oplevelsesrige år, hvor hun blandt andet var med til at udsmykke den hangar, som Jannie og Simon Spies blev gift i.

Lysten til selvstændighed fik hende til at købe sin første forretning på Frederiksberg, hvor hun fik mange kunder og blandt andet lavede uniformer til filmen Øb og Bøv med Jarl Friis-Mikkelsen og Ole Stephensen. Men hun sælger forretningen, da hun venter sit første barn – og får så tre børn og kører med lavere blus, konstaterer hun med et stort smil.

Der er dog fart på Annette Strøm, så efter seks år køber hun igen forretning på Frederiksberg, hvorfra hun sælger både dame- og børnetøj, som hun selv laver. Senere sælges også denne forretning, hvorefter hun sammen med en kompagnon køber Hugin og Mugin børnetøj i indre by i København. Annette Strøm stod for designet af tøjet, der blev produceret i Kina. Det var en travl tid med showroom og lager i Valby, modemesser og rejser til Kina samt tre til fire kollektioner om året, så Annette Strøm besluttede at drosle ned. Men for et aktivt og kreativt menneske er det jo svært, så hun begynder igen at tage kunder ind i privaten, der dengang lå i Tårnby Villaby.

Familien har nu i en årrække boet i Dragør, og her har Annette Strøm hurtigt fået en kundekreds.

Glæde ved smukt og gennemført arbejde

Annette Strøm føler en stor glæde ved i hverdagen at være omgivet af smukke unikke stoffer, skind og pels, og hun nyder sammen med kunden at finde det rigtige stof og for til modellen. Hun lytter til kunden og taler om modellen, viser stof og finder ud af, hvad folk kan lide.

Hun tilskærer naturligvis selv, og så kommer kunden og prøver én til to gange.

Kun det bedste er godt nok for Annette Strøm, der syr mange skindleggins og ditto skjorter. Her taler hun med kunden om skindet og forklarer forskellen i kvalitet – og som en ekstra service tilbyder hun at rette skindlegginsene til efter et stykke tid, hvor de ofte har givet sig lidt i brug.

Hun syr frakker, kjoler og brudekjoler og har en webshop, hvorpå hun blandt andet også sælger tasker og egne kollektioner. Hun fortæller, at hun har planer om også at producere silkeskjorter, som vil kunne købes online.

Annette Strøm tager på messer og finder gode stoffer blandt andet i Jylland, så der er fuld fart på hverdagen, hvor den store tilfredsstillelse er at give kunderne en oplevelse og følelse af, at de bærer en unik silhuet og et smukt udført arbejde.

Yderligere info på hjemmesiden: www.systuenchenille.dk