Fokus på en virksomhed:

EDC Living

Har man læst Dragør Nyt i de sidste fem år, vil EDC Living næppe være et ukendt navn. Og meget tyder på, at mange følger med. Siden de overtog Lis og Kai Markussens butik på Vestgrønningen i juli 2015 er det i alt fald lykkedes for indehaverne, Malene Harild og Sam Crabtree, at bygge deres ejendomsmæglervirksomhed til at være den, der sælger flest villaer ikke bare i Dragør men på hele Amager.

Det er nu ikke de to indehavere, der gør alt arbejdet alene. Butikken er et team på seks personer – de fem er uddannede mæglere med mange års erfaring, og den sidste godt på vej til at blive det. For EDC Living er det vigtigt, at de alle ved, hvad de har med at gøre og er ansvarlige over for deres egne sager. Sammenlagt har de seks imponerende 114 års erfaring.

Sam Crabtrees og Malene Harilds samarbejde går dog længere tilbage end de godt fem år, hvor de har været i Dragør. »Jeg kender Sam fra den tid, hvor han arbejde med realkreditlån for BRFkredit,« fortæller Malene Harild.

Da EDC-kæden lancerede et koncept, hvor den enkelte mægler kunne have en privatrådgiver i butikken, startede Sam Crabtree hos den ejendomsmægler i Vallensbæk, hvor hun selv arbejdede. »Der var vi kollegaer sammen i mange år – og vi har nu arbejdet sammen i over 20 år,« siger Malene Harild.

Selvstændig

Deres samarbejde blev taget et skridt videre, da de i januar 2009 købte deres egen EDC-butik. Vallensbæk blev skiftet ud med Glostrup, og EDC Glostrup var en realitet.

Malene Harild er opvokset i Dragør og har gået på Nordstrandskolen. Hun havde således et kæmpe netværk i byen, hvor hun fortsat boede – og selvom deres butik lå på Vestegnen, solgte de alligevel mange boliger i Dragør.

Barndomsbyen blev imidlertid ved med at trække i Malene Harild. »Jeg havde et ønske om at åbne en butik her,« fortæller hun. Det var dog problematisk, da der allerede var to EDC-mæglere i Dragør – og der var ikke plads til en tredje. Det hele gik dog op i en højere enhed, da Lis og Kai Markussen gik med til at sælge deres butik på Vestgrønningen til Malene Harild og Sam Crabtree, der efterfølgende navngav deres nye ejendomsmæglerbutik EDC Living.

Samarbejdet mellem de seks ansatte er i hovedsædet hos EDC Living, der har gjort op med provisionslønninger, som præger branchen. Når alle ansatte får noget ud af et salg, fremmer det samspillet og den gode stemning blandt kollegaerne, fortæller indehaverne. Fordelen ligger i, at når en af mæglerne sælger en ejendom, bliver alle på kontoret glade – i stedet for at tænke: »Der gik jeg glip af et salg og provision,« forklarer Malene Harild, der mener, at det er en af grundene til, at der er en meget lav udskiftning blandt de ansatte. Således er Nicklas Alm flyttet med EDC Glostrup, og Mette Adamsen begyndte i virksomheden kort tid efter, at EDC Living slog dørene op første gang.

Lokal-passion

Det skal være usagt, om det er Malene Harilds store kærlighed til Dragør, der har påvirket kollegaerne på kontoret. I hvert tilfælde er både Nicklas Alm og Mette Adamsen flyttet til Dragør, siden de begyndte hos EDC Living. Diana Opperman, der begyndte at arbejde hos Lis og Kai Markussen for mange år siden, bor til dagligt i Søvang. Dog pendler både Sam Crabtree og Rasmus Halvor fra henholdsvis Frederiksberg og Christianshavn. »Vi skal jo have lidt inspiration fra den anden side af lufthavnen,« griner Malene Harild.

EDC Living afholder mange arrangementer. Her gælder det sidste års velbesøgte fredagsbar – fra en tid uden social distance. Arkivfoto: Thomas Mose.

Indehaverne forsøger også at give noget tilbage til byen. Virksomheden har i en årrække arrangeret en festlig fredagsbar, hvor alle er velkomne – og man har også lejet hele Dragør Bio og inviteret alle interesserede med til filmoplevelser. Malene Harild deltager også i Stafet For Livet, og så står EDC Living for en række sponsorater til f.eks. Dragør Havnefest, Dragør Boldklub og andre aktiviteter.

»Vi er en aktiv del af byens lokalmiljø, om så det er i fodboldklubben, institutioner, træningscenteret eller andre steder. Det giver en god forbindelse til kommunens borgere og er med til at give et stort netværk. Denne kontaktflade kan også have værdi i forhold til interesserede købere,« fortæller Malene Harild. »Der går nærmest ikke en dag, uden man møde nogen, der lige er interesseret i at sælge eller høre mere om en bolig – om så det er i træningscenteret eller et andet sted,« siger hun og tilføjer: »Det fungerer rigtigt godt.« Hun pointerer, at selv de ansattes alder, der spænder fra 20’erne til 50’erne, passer godt ind.

Boligmarkedet i Dragør

Mange steder i medierne har man hørt om, at boligmarkedet – før coronavirusen satte ind – var overophedet. En opgørelse fra Boligsiden viser, at de gennemsnitlige salgspriser i Dragør siden 2010 er steget fra 21.063 til over 30.000 kr. pr. m2 – hvilket svarer til en stigning på ca. 50%.

Dragør Kommune er som nummer 12 på listen over kommuner med den højeste prisstigning stadig et stykke fra de to nabokommuner København og Tårnby, der er henholdsvis nummer et og to på listen med en prisstigning på henholdsvis over 70% og over 60%.

Mange typer købere

Huskøberne er en god blanding af lokale og folk udefra. Uden at kunne fortælle det præcise tal, vil hun skønne, at de to gruppe fordeler sig ret ligeligt med cirka halvdelen af handlerne hver. »Der er mange unge familier, der kommer til byen og opdager, hvor skønt her er. De kommer blandt andet fra Østerbro, Bryggen, Frederiksberg samt Vesterbro – og troede nok først, at de skulle blive i byen, men de finder ud af, det vil være rart med lidt have og natur omkring sig,« fortæller Malene Harild, der dog understreger, at der ikke findes en »normalkøber«. »Det er alle prisklasser – og alle typer mennesker,« tilføjer hun.

Når der kommer købere fra København, bliver Dragør ofte holdt op med Hvidovre. Hun forklarer det med, at afstanden fra Dragør til Rådhuspladsen i København er den samme som fra Hvidovre til Rådhuspladsen. Derfor gør hun også meget ud af at vise byen og lokalområdet frem for dem, der ikke kender det. Der er overvejende gode ting i Dragør. Charmen og hyggen omkring den gamle by og havnen, f.eks. ved juletid, er noget helt specielt, mener hun. »Det er en helt anden ting end f.eks. i Glostrup Centret,« lyder det fra Malene Harild.

Det er dog ikke alle ting, der er rosenrødt i Dragør. Særlig den offentlige transport – eller manglen på samme – giver bekymringer. »Det er ikke så godt, når der er mange, som på Facebook skriver om de dårlige oplevelser med den offentlige transport,« siger hun og hentyder til, at potentielle købere også læser dette. Det gælder også andre ting, som f.eks. hvis der er problemer på skoler eller institutioner. »En lille shuttlebus, der kører i pendulfart til metroen, kan løse problemer med den offentlige trafik,« foreslår hun og supplerer: »For en ejendomsmægler vil det være fedt at kunne sige: God offentlig transport, god skole og gode institutioner.« Så mener hun, at der vil komme masser af borgere til byen.

Der er i den grad også mangel på lejligheder, der er til at betale i Dragør, mener Malene Harild. Og det kan være med medvirkende til, at der ikke flytter mange helt unge til byen. »Det sker dog, at forældre hjælper deres børn med at købe en lejlighed i f.eks. Lodsgården. Dem har vi haft nogle stykker af,« fortsætter hun. Det er dog ikke kun de helt unge, der lider under manglen på billige lejligheder. Singler eller ældre, der er blevet alene, står med samme problem.

Udfordringer i tiden

På trods af, at EDC Living efterlyser flere boliger til salg, går ejendomssalgene dog ikke helt så hurtigt som tidligere. Malene Harild mener, at det skyldes, at det er blevet svære at låne penge, før man har solgt sin egen bolig. Der er kommet nye regler med gældsfaktorer og andre forhold, man kigger på i forbindelse med et køb. Det betyder, at man oftest skal have solgt sin egen bolig, før man kan få lov til at købe. »Der er kommet rigtig mange betingede handler – næsten hver anden handel kommer med en betinget købsaftale, hvor køberen skriver under på, at købet af det nye hus først går igennem, når køberen har solgt deres nuværende bolig. Det tager bare længere tid,« siger hun.

Malene Harild forklarer, at fordi EDC-kæden ikke er ejet af en bank, er det muligt for butikken at spørge mange banker. »En køber kan derfor gå i fem eller seks forskellige banker, og selv om alle bankerne principielt går efter de samme regler, får vi alligevel oftest forskellige svar,« beretter hun.

Gældsfaktoren kan også gøre sig gældende for boligejere, der vil omlægge lån eller ønsker at købe mindre og billigere. Malene Harild kommer med et eksempel på et ældre ægtepar, der ønsker at sælge deres hus til cirka 4,5 mio. kr. – og købe et nyt hus til 3,5 mio. kr. Men det er ikke muligt på grund af gældsfaktoren. »Parrets økonomi passer ikke ind i de kasser, der gør, at de kan godkendes til et lån – også selv om det er lavere end det, de allerede har,« forklarer hun.

Den seneste måned har budt på helt nye udfordringer – for såvel købere som sælgere samt for ejendomsmæglerne selv. I skrivende stund hører man mange bud på, hvordan markedet vil udvikle sig – men det er i sagens natur ret svært at spå om. Markedet i Dragør er dog generelt meget sundt, hvor balancen i forvejen nærmere var præget af flere mulige købere, end der var aktive sælgere i markedet. Det kan i første omgang være med til at holde markedet i ro rent prismæssigt. Men de praktiske forhold, hele samfundet netop nu lever under, giver sine udfordringer, når man skal løse ejendomsmæglerens fornemste opgave – at parre køber og sælger på en måde, så alle parter er glade og tilfredse.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe alle godt videre,« slutter Malene Harild.