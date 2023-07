Han håber dog på, at det bliver bedre. Men han reflekterer også over, hvad der skal til for, at forældrene rent faktisk bliver deltagende i deres børns sport.

»Der skal det til, at når vi henvender os og beder om hjælp, så hører vi også en stemme fra den anden side. Så kommer der faktisk svar fra forældrene. Det er ikke sådan, at de tænker, at der er nok brug for hjælp her. Hvad kan jeg gøre for at støtte op? Den tankegang er ikke særlig udbredt. Og det tror jeg heller ikke, den var for mig selv, inden jeg kom ind i det her. Så det kunne være fedt at få ændret,« konstaterer Henrik Broch.

Stærk opbakning

Der findes også hold, hvor det går rigtigt godt. Et eksempel er sidste års U/13-drengehold, hvor der var et stærkt forældresammenhold, så ungerne også fik en fed oplevelse ved at spille håndbold. Her tog forældrene med ud til de fleste kampe, og der var også langt flere spillere klar, end der skulle spille i kampene, så det var okay at misse noget på grund af en rund fødselsdag i familien.

Holdet havde endda en far, der var fysioterapeaut, så det havde sådan en lidt mere professionel aura over sig, når der var behandling af småskavanker på banen, ligesom der også blev hjulpet lidt til med styrketræningen. Og pludselig endte holdet også med at have en stregtræner, en forsvarstræner og en styrketræner, fordi trænerteamet sørgede for at tilrettelægge træningen, så børnene fik mest muligt ud af det.

»Det er bare et stjernegodt eksempel på, at vi var en masse forældre, som bakkede op om dem. Og vi tog med dem ud, og var der sgu til hver kamp, hvis vi kunne. Vi havde en forholdsvis bred bænk. Der havde vi jo 15 spillere, eller noget i den retning, som han kunne udtage til hver kamp. Så der var en base af spillere, vi kunne tage af,« fortæller Henrik Borch.

Få træningstider

Holdet endte med at vinde to stævner og blev nummer to i ligaen. Men succesen viser også, hvor Dragør Håndboldklub er i fødekæden. Fordi fem af holdets bedste spillere valgte at fortsætte denne sæson i Amager SK, fordi de kunne få mere træningstid og modstand på et højere niveau.