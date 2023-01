Fokus på svindel

Onsdag den 18. januar var der rift om pladserne i festsalen i Dragørs Aktivitetshus – Københavns Politi var nemlig kommet på besøg for under overskriften »Vær skeptisk, der er svindlere på spil« at advare og oplyse om de metoder, svindlere oftest gør brug af.

I løbet af besøget fik tilhørerne i den tætpakkede sal således både råd, tips og huskeregler, der kan afhjælpe svindel.