Nyt fra Dragør Boldklub:

Forårsturnering

Fodbold og corona har ikke været gode holdkammerater det sidste års tid. Serierækkerne har været sat i bero i flere måneder, og træningen har måttet aflyses. Men, nu lysner det, ligesom foråret er på vej. Den korte tid, der er til rådighed til træning, kan være en udfordring for spillerne, som måske ikke er i den form, som de plejer at være på denne årstid.

DBU København har vedrørende københavnsserien (KS) Herre 20/21 meldt ud:

»Forårets planlagte turneringskampe udgår. Ikke afviklede kampe fra efterår 2020 er alle fastlagt med afvikling senest i weekenden den 1.–2. maj. Herefter igangsættes op- eller nedrykningsspillene. Oprykningsspillet består af nr. 1 til og med nr. 6 fra KS. Nedrykningsspillet består af nr. 7 til og med nr. 15 fra KS.«

DB 1. senior mangler at spille tre kampe fra efteråret. Disse afvikles inden den 2. maj. Hjemmekamp den 10. april mod FC Udfordringen og så to udekampe mod henholdsvis Fremad Amager (2) og Kastrup. De andre hold i KS spiller efter samme model, og når alle »rest-kampe« er spillet, gøres stillingen op.

Er DB herefter blandt de seks første, deltager holdet i slutspillet om oprykning til danmarksserien.

DB ligger lige nu nummer tre i KS og ligner et af de seks hold i slutspillet. Men, ser man på den nuværende stilling i KS, så mangler et hold som FC Udfordringen at spille seks kampe! Og vinder de alle disse kampe, vil de også være et seriøst bud på en slutspilsplads.

DBU forbeholder sig ret til at lave ændringer i turneringen, hvis dette bliver nødvendigt.

DB’s træner Lars Albrecht Jensen fortæller før turneringsstarten:

»Vi ser frem den 10. april, hvor forårsturneringen starter. Truppen er stort set uændret, og da vi ikke har haft de store muligheder for at mødes uden for træningsbanen og tale taktik, har jeg kun ændret nogle få taktiske ting i forhold til efteråret. Målsætningen har været at stabilisere holdet i KS, og det er der ikke ændret på. Selvom de fleste spillere er under 25 år, har de et gennemsnit på mere end 70 kampe pr. spiller. Så det er en ung trup med masser af erfaring, og jeg har været meget tilfreds med engagementet fra spillerne. Så der bliver kamp om de 11 startpladser til den første kamp, vi spiller i Drag-ør. Hvordan, vi står i forhold til de andre klubber, bliver spændende at se – ikke mindst på baggrund af den historisk, lange pause.«

Et spørgsmål, der rejser sig, er, om kampene i KS kan afvikles med tilskuere. I skrivende stund er tilskuere ikke tilladt! Men, måske ændres det inden så længe.

Træningskamp

DB 1. senior spillede lørdag 27. marts en træningskamp mod A27 U/19, som endte 1–1. DB 1 var bedst i første halvleg og kom foran 1–0. Anden halvleg tilhørte A27, som fik udlignet til 1–1.