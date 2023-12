Foredrag i Dragør Erhverv

CSRD bevirker således, at virksomhederne fremover skal have fokus på hvilke »bæredygtighedsfodspor«, de afsætter. Loven vil også få betydning for den lille leverandør med få ansatte. Fremover skal der nemlig også tænkes over, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at fortsætte med at være leverandør til de store virksomheder.

Dragør Erhverv har til arrangementet inviteret en specialkonsulent fra Erhvervshus Hovedstaden til at komme og fortælle om betydningen af de nye regler – og om hvad Dragørs erhvervsdrivende selv kan gøre for fortsat efter årsskiftet at kunne være leverandører til store virksomheder.

Mere omstilling

I Dragør Golfklub, der lægger lokaler til mødet, har man sat fokus på grøn omstilling. Man har nemlig fået lagt jordvarme ind på et stort område af sine baner. Denne grønne omstilling vil der også blive fortalt om denne aften.

