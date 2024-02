Forening siger farvel

OK-Klubben Dragør – St. Magleby er nu lukket ned

Som OK Klubben Dragør – St. Magleby løbende det sidste års tid har adviseret deres mangeårige og trofaste medlemmer om, er beslutningen nu endeligt taget: OK-Klubben Dragør – St. Magleby lukker.

Bestyrelsen oplyser, at det er med vemod, men også den største taknemmelighed, at de må erkende, at alt har sin tid.

OK Klubben Dragør – St. Magleby blev oprettet i 1972 af nogle driftige mennesker fra lokalområdet.

»For dengang var der ikke fokus på de ældre og ingen steder de kunne samles,« fortæller Annie Sauerberg, der er formand for foreningens bestyrelse.

Initiativet blev hurtigt en succes, og klubben fik 350–400 medlemmer.

Foreningen blev en OK Klub med hjælp fra landsorganisation OK-Klubberne i Danmark.

OK-Klubben er en selvejende institution med en formålsparagraf, der betyder, at der »på upolitisk grundlag skal at arbejdes for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere, med arbejde, der falder inden for de sociale rammer.«

Dette har OK-Klubben Dragør – St. Magleby altid har haft for øje. Gennem rigtig mange år har den med hjælp fra utroligt mange gode frivillige medhjælpere og bestyrelser formået at støtte, oplyser klubbens bestyrelse.

»Medlemstallet er med tiden blevet et andet, men klubben har bevaret sit gode ry og omdømme, og det er ikke mindst vore medlemmers fortjeneste,« lyder det fra Annie Sauerberg.

Bestyrelsesformanden tilføjer, at bestyrelsen ved, at medlemmerne hver især har mange minder fra rejser og skovture – forår såvel som efterår – samt fra foredrag, frokoster og meget andet, som OK-Klubben har afholdt hos Sven Ole Rosenkilde i Hollænderhallen – minder, de også selv bærer med sig.

Bestyrelsen vil derfor gerne igennem artiklen her sende et tusind tak for de sidste 27 år.

»Det har været en fornøjelse at være formand for en forening med så mange altid glade og tilfredse medlemmer, dejlige værtinder og mange øvrige hjælpere – og ikke mindst tak til Sven Ole for altid særdeles god behandling,« siger Annie Sauerberg, der herefter afslutter med ordene:

»På bestyrelsens vegne sendes en stor tak til alle for mange dejlige timer og stunder sammen. Tak – det lille ord rummer så meget: T – for taknemmelighed – A – for anerkendelse og K for kærlighed.«