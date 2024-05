»Forever young«

80’erfest for de evigt unge til Fortet Live lørdag den 1. juni

Af Thomas Mose



Der bliver fest på Dragør Fort i weekenden, når årets udgave af Fortet Live løber af stablen med koncerter to dage i træk.

Der er dømt »Young« fredag den 31. maj, når der er fest for de unge med dobbeltkoncert med to af tidens hotteste navne, Icekiid og Benny Jamz.

Og dagen efter er det forældrene, der kan trække i danseskoene, når der blændes op for »Forever young«.

For unge og deres forældre

Initiativstagerne til Fortet Live, Michael Busk og Thomas Thomsen, glæder sig til at byde velkommen til et program, hvor der er en særlig dag for de unge og en dagen efter, hvor er det deres forældres generation, der er i centrum.

»Vi ville skabe noget særligt for os selv, som elsker 80’erne, og så noget andet til vores unge – så vi valgte kunstnerne, som synger den musik, vi er vokset op med, og en række andre kunstnere, som nutidens unge vokser op med,« foræller Michael Busk.

Og det er ikke tilfældigt, at festivalen ligger i Dragør – for det er her, de to initiativtagere bor.

Forever Young

Hvad har Dan Rachlin, Joakim Hediger, George Michael, Duran Duran, Modern Talking tilfælles? De startede deres karriere i 80’erne og elsker stadig dette årti.

Så er man vokset op med permanent i håret, sort eyeliner, masser af hårlak og skulderpudder kan man komme til kæmpe hyldestfest af 80’erne, med noget af det bedste musik fra dette legendariske årti.

Det er de gamle kendinge fra radio og tv, Dan Rachlin og Joakim Hediger, der fra dj-pulten med de bedste toner fra 80’erne styrer musikken i pauserne mellem de optrædende kunstnere. Dermed tegner det til, at det ene hit kan afløse det andet i den lange musik-maraton.

Udenlandske hyldestbands lægger vejen forbi, når den ældre generation skal feste i Dragør.

»Vi har været ude og kigge i Europa for at finde de bedste tribute-bands til alle, som elsker 80’erne og de mange hits fra det årti,« fortæller Michael Busk.

Med deres kig til udlandet er det lykkes for de to koncertarrangører at få sammensat et heldagsprogram, som de er stolte af og overbevist om vil kunne levere den største 80’erfest – og så er det tilmed med flere bands, der aldrig før er set i Danmark.

Tributeprogram

Det tysk tribute-band Modern Talking Reloaded spiller musik fra Modern Talking, som i 80’erne med 125 mio. solgte albums var den bedstsælgende tyske duo. Med deres kæmpehits såsom »You’re my Heart, You’re my soul«, »Cheri Cheri Lady« og »Brother Louie« er publikum her garanteret en festlig stemning.

De to initiativtagere til Fortet Live har efter lang tids søgen også fundet frem til bandet Duran Duranies, som er et italiensk hyldestband til Duran Duran.

»I vores optik, så bliver ikke mere 80’er-agtigt, end det her,« skriver Fortet Live selv om scoopet i pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med informationer om programet for dagen.

Duran Duranies spiller alle de største hits såsom »Rio«, »The Wild Boys«, »The Reflex« – og så sker det med en forsanger, som lyder fuldstændigt som var det Simon Le Bon selv, der sang.

Sidst men ikke mindst skal George Michael og Andrew Ridgeleys hitalbum »Make It Big«, der fylder 40 år, og sangene fra albummet fejres. Det vil helt sikkert ske med masser af talent, når koncerten med hyldstbandet Wham – George Michael Celebration løber af stablen.

Bandets forsanger, Steve Mitchell, lever af at synge alle de fantastiske sange – og med ham på bas er Dave West, som har spillet med Wham! Som ekstra krydderi får tilskuerne også glæde af gospelsangeren Linda Andrews (der vandt X-factor i 2009) i rollen som gæstesanger.

Entré. Se mere i annoncerne på side 5 og 9, og besøg også fortet-live.dk for at se det fulde program for begge dage.