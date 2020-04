Forringet service til ældre

Efter modtagelse af høringssvar anbefalede Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 30. marts en række, nye kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Dragør Kommunes økonomiske situation gør, at man på en række områder ser sig nødsaget til at reducere servicen til borgerne.

I forvaltningens oplæg kunne de borgere, der modtager hjælp, se frem til at måtte nøjes med at få tilbudt bad en enkelt gang om ugen på hverdage, mod de fem gange om ugen som reglerne er i dag. Samtidigt skulle rengøringen skæres ned fra hver anden til hver tredje uge – og hvis rengøringsdagen lå på en helligdag, ville der ikke blive tilbudt erstatningsrengøring.

Efter Ældrerådets høringssvar til administrations forslag fremsatte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T et fælles ændringsforslag, hvor der blev lagt op til en opblødning af administrationens forslag. I ændringforslaget skal alle tilbydes to bad om ugen, og rengøring skal ske hver 2,5 uge. Eventuelle erstatningsrengøringer skal tilbydes et begrænset antal gange om året.

De fem medlemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T vedtog forslaget.

Konservatives Katrine Tholstrup bakkede ikke om ændringsforslaget.

»De punkter, hvor vi reelt tager stilling til økonomi – hvilket vi gør ved kvalitetsstandarder – bør oversendes uden anbefaling og afvente budgetforhandlingerne. Da kvaliteten og serviceniveauet også er en del af forvaltningens anbefalinger til besparelser, synes jeg ikke, at der er grund til, at vi nu tager stilling til et niveau, som muligvis skal ændres bagefter,« forklarer Katrine Tholstrup til Drag-ør Nyt.

I Ældrerådet er man dog glade for, at der er blevet lyttet til deres indsigelser, selvom ikke alt er gået igennem.

»I Ældrerådet ser vi med tilfredshed på, at vores høringssvar på flere punkter har haft en positiv indflydelse på udformningen af kvalitetsstandarden for personlig pleje,« siger Leif Ingersholm, der er formand for Ældrerådet i Dragør. Han påpeger imidlertid, at det vil være en betydelig forringelse at ændre muligheden for at få et bad fra fem til en gang om ugen.

»Vi finder det meget uværdigt, at man som ældre hjemmeboende borger ikke har ret til at få hjælp til bad mindst to gange om ugen,« tilføjer formanden.

Ældrerådet bider endog mærke i undtagelsen, der siger: »at hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden.«

Også her finder Ældrerådet det uværdigt, at det, at man måtte have behov for et ekstra bad, skal kunne karakteriseres som et særligt forhold, der undtagelsesvis kan opfyldes.

