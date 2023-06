Forsigtig optimisme på Kongevejen

Men i mellemtiden så må butikkerne gøre, hvad de kan for at lokke flere lokale af huse.

Prisnedsættelse

Det forsøger Dennis Gersholm Hølmer, der ejer Dragør Vinhandel, men han er ikke helt så optimistisk for fremtiden i byen.

Han forklarer, at han kører som konsulent for detailbranchen i hele Danmark, så han ser, hvad det betyder, at et supermarked forlader byen: »Altså, jeg tror ikke, Dragør kommer til at dø på samme måde, men landsbyer dør hen. For supermarkedet er livsnerven,« forklarer han.

Derfor har han også gjort, hvad han kan for at overtage Irmas salg af ikke bare vin, men også øl og sodavand. Han har sænket priserne til under supermarkedernes listepriser, så der ikke er nogen undskyldning for ikke at handle lokalt.