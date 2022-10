Fortællekoncert

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30 afholder Dragør Kirke næste arrangement i serien »En aften i godt selskab«. Denne gang er det sangeren Sophie Rønnow, der – sammen med bandet bestående af Thomas Petersen på klaver og Mikkel Aggerholm på kontrabas – gæster kirken.

Sophie Rønnow, der ud over sit liv som sanger og sangskriver også er praktiserende psykolog, har udviklet en særlig genre, som hun kalder fortælle-koncert. Her veksler hun imellem at fortælle om det søde, det rå og det ufuldkomne i livet og at afsynge sine egne sange.

Aftenen foregår denne gang ikke i sognegården, da det af hensyn til arrangementets art afholdes i selve kirkerummet. Efter koncerten vil der være lejlighed til at stille spørgsmål.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 6.