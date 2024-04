Frederiksbergs hollandske rødder

Tirsdag den 9. april var 116 medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening samlet for at høre stadsarkivar på Frederiksberg Stadsarkiv Caspar Christiansen dykke ned i historien om forbindelsen mellem hollænderne fra Amager og Frederiksberg.

Caspar Christiansen tog tilhørerne med på en rejse tilbage til 1651, hvor Kong Frederik 3. inviterede hollandske familier til at grundlægge en ny bosættelse ved navn »Ny Hollænderby« omkring Allégade på Frederiksberg.

Til trods for tildelte priviliger viste projektet sig dog at være en udfordring, hvilket førte til, at kongen til sidst ophævede privilegierne.

Alligevel markerede Frederiksberg sin etablering fra denne tid med stor festivitas. Det mest markante var fejringen af 300-års-jubilæet i 1951, som inkluderede alt fra fastelavnsryttere til asfaltbal og fyrværkeri.

Formanden for Dragør Lokalhistoriske Forening, Dines Bogø, og bestyrelsesmedlem Berit Libnau bød velkommen til arrangementet, der endte med at blive en berigende lektion i lokalhistorie.

TM